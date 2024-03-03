03 марта 2024
02 марта 2024

В мэрии ХМАО нашли, кто сливает нечистоты в реку после начала проверки от Бастрыкина

В ХМАО жители жалуются на загрязнение реки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия на Южные очистные сооружения (Химмаш). Екатеринбург, очистные сооружения, водоканал
В мэрии утверждают, что вода в реку попадает очищенной Фото:

Сливами нечистот в протоку Сухой Лог, которые возмутили жителей Нефтеюганска, занимается АО «Юганскводоканал». В мэрии URA.RU сообщили, что вода в протоку попадает очищенной, но горожане утверждают об обратном. Инцидент привлек внимание главы СК Александра Бастрыкина.

«Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется АО „Юганскводоканал“ в протоку Сухой Лог на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование в части сброса сточных вот от КОС-12 и КОС 50», — сообщили агентству в мэрии. В администрации отметили, что право пользование поверхностными водными объектами регулируется Водным кодексом РФ.

Однако местные жители возмущены и утверждают, что вода в протоку попадает грязная. С агентством связался югорчанин, который сообщил, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выяснят, насколько она загрязнена. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сливами нечистот в протоку Сухой Лог, которые возмутили жителей Нефтеюганска, занимается АО «Юганскводоканал». В мэрии URA.RU сообщили, что вода в протоку попадает очищенной, но горожане утверждают об обратном. Инцидент привлек внимание главы СК Александра Бастрыкина. «Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется АО „Юганскводоканал“ в протоку Сухой Лог на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование в части сброса сточных вот от КОС-12 и КОС 50», — сообщили агентству в мэрии. В администрации отметили, что право пользование поверхностными водными объектами регулируется Водным кодексом РФ. Однако местные жители возмущены и утверждают, что вода в протоку попадает грязная. С агентством связался югорчанин, который сообщил, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выяснят, насколько она загрязнена. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...