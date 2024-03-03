В мэрии ХМАО нашли, кто сливает нечистоты в реку после начала проверки от Бастрыкина

Сливами нечистот в протоку Сухой Лог, которые возмутили жителей Нефтеюганска, занимается АО «Юганскводоканал». В мэрии URA.RU сообщили, что вода в протоку попадает очищенной, но горожане утверждают об обратном. Инцидент привлек внимание главы СК Александра Бастрыкина.
«Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется АО „Юганскводоканал“ в протоку Сухой Лог на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование в части сброса сточных вот от КОС-12 и КОС 50», — сообщили агентству в мэрии. В администрации отметили, что право пользование поверхностными водными объектами регулируется Водным кодексом РФ.
Однако местные жители возмущены и утверждают, что вода в протоку попадает грязная. С агентством связался югорчанин, который сообщил, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выяснят, насколько она загрязнена. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки.
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