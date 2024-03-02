В Сургуте женщина-водитель Nissan столкнулась с мусоровозом. В результате ДТП югорчанку госпитализировали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«Водитель женщина 1995 года рождения, управляя транспортным средством Nissan двигалась со стороны поселка Финский и, по предварительным данным, допустила столкновение с мусоровозом. В результате ДТП она пострадала», — рассказали в ведомстве.
Это второе ДТП с мусоровозом в Сургуте за день. Ранее дорожное происшествие произошло на остановке «УБР». Тогда водитель мусоровоза не справился с управлением и столкнулся с рейсовым микроавтобусом. Пассажиров в маршрутке не было, водители не пострадали.
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