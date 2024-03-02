Жительница ХМАО пострадала в ДТП с мусоровозом. Фото

УМВД по ХМАО: жительница Сургута пострадала при ДТП с мусоровозом

03 марта 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Сургуте произошло два ДТП с мусоровозами за день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте женщина-водитель Nissan столкнулась с мусоровозом. В результате ДТП югорчанку госпитализировали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Водитель женщина 1995 года рождения, управляя транспортным средством Nissan двигалась со стороны поселка Финский и, по предварительным данным, допустила столкновение с мусоровозом. В результате ДТП она пострадала», — рассказали в ведомстве. Это второе ДТП с мусоровозом в Сургуте за день. Ранее дорожное происшествие произошло на остановке «УБР». Тогда водитель мусоровоза не справился с управлением и столкнулся с рейсовым микроавтобусом. Пассажиров в маршрутке не было, водители не пострадали. В ДТП с мусоровозом пострадала югорчанка Фото: SiTV https://t.me/sitvnews/8444 Мусоровоз врезался в маршрутку Фото: SiTV https://t.me/sitvnews/8441

В Сургуте женщина-водитель Nissan столкнулась с мусоровозом. В результате ДТП югорчанку госпитализировали. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Водитель женщина 1995 года рождения, управляя транспортным средством Nissan двигалась со стороны поселка Финский и, по предварительным данным, допустила столкновение с мусоровозом. В результате ДТП она пострадала», — рассказали в ведомстве. Это второе ДТП с мусоровозом в Сургуте за день. Ранее дорожное происшествие произошло на остановке «УБР». Тогда водитель мусоровоза не справился с управлением и столкнулся с рейсовым микроавтобусом. Пассажиров в маршрутке не было, водители не пострадали.