На досках объявлений у подъездов в Екатеринбурге жители заметили памятки с рекомендациями, что нужно делать после сигнала «Внимание всем!», который может прозвучать при опасности военной атаки, рассказали читатели URA.RU. В правительстве Свердловской области подтвердили агентству, что таким образом информируют горожан о порядке действий при звуке единого сигнала.
«Сигнал „Внимание всем!“ является предварительным сигналом гражданской обороны и подается с целью привлечения внимания всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения… Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ», — поясняли в telegram-канале департамента государственного жилищного и строительного надзора.
Подобные объявления начали появляться еще в прошлом году во многих регионах России. Услышав сигнал, нужно включить любое транслирующее устройство (радио, телевизоры, телефоны) и прослушать экстренное сообщение, после чего дождаться информации от МЧС и действовать в соответствии с рекомендациями.
На досках объявлений у подъездов в Екатеринбурге жители заметили памятки с рекомендациями, что нужно делать после сигнала «Внимание всем!», который может прозвучать при опасности военной атаки, рассказали читатели URA.RU. В правительстве Свердловской области подтвердили агентству, что таким образом информируют горожан о порядке действий при звуке единого сигнала. «Сигнал „Внимание всем!“ является предварительным сигналом гражданской обороны и подается с целью привлечения внимания всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения… Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ», — поясняли в telegram-канале департамента государственного жилищного и строительного надзора. Подобные объявления начали появляться еще в прошлом году во многих регионах России. Услышав сигнал, нужно включить любое транслирующее устройство (радио, телевизоры, телефоны) и прослушать экстренное сообщение, после чего дождаться информации от МЧС и действовать в соответствии с рекомендациями.