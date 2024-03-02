02 марта 2024

Екатеринбуржцев предупредили, что нужно делать при военной атаке. Фото

В Екатеринбурге заметили объявления, говорящих о правилах поведения при атаке
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сигнал «Внимание всем!», о котором говорится в объявлениях, сообщает населению о катастрофе, угрозе нападения или бедствии Фото:

На досках объявлений у подъездов в Екатеринбурге жители заметили памятки с рекомендациями, что нужно делать после сигнала «Внимание всем!», который может прозвучать при опасности военной атаки, рассказали читатели URA.RU. В правительстве Свердловской области подтвердили агентству, что таким образом информируют горожан о порядке действий при звуке единого сигнала.

«Сигнал „Внимание всем!“ является предварительным сигналом гражданской обороны и подается с целью привлечения внимания всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения… Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ», — поясняли в telegram-канале департамента государственного жилищного и строительного надзора.

Подобные объявления начали появляться еще в прошлом году во многих регионах России. Услышав сигнал, нужно включить любое транслирующее устройство (радио, телевизоры, телефоны) и прослушать экстренное сообщение, после чего дождаться информации от МЧС и действовать в соответствии с рекомендациями.

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На досках объявлений у подъездов в Екатеринбурге жители заметили памятки с рекомендациями, что нужно делать после сигнала «Внимание всем!», который может прозвучать при опасности военной атаки, рассказали читатели URA.RU. В правительстве Свердловской области подтвердили агентству, что таким образом информируют горожан о порядке действий при звуке единого сигнала. «Сигнал „Внимание всем!“ является предварительным сигналом гражданской обороны и подается с целью привлечения внимания всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения… Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ», — поясняли в telegram-канале департамента государственного жилищного и строительного надзора. Подобные объявления начали появляться еще в прошлом году во многих регионах России. Услышав сигнал, нужно включить любое транслирующее устройство (радио, телевизоры, телефоны) и прослушать экстренное сообщение, после чего дождаться информации от МЧС и действовать в соответствии с рекомендациями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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