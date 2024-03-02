02 марта 2024
01 марта 2024

Блогер из Перми снялась в телешоу «Давай поженимся». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Пермячка снялась в шоу на Первом канале Фото:

Пермский блогер Ирина Боровик приняла участие в съемках программы «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Телевидение — это огромнейший труд, тусили там с пяти вечера до часу ночи. Два часа была сама съемка на программе „Давай поженимся“, безостановочное напряжение и работа в кадре», — сообщила Боровик в посте.

Боровик добавила, что испытывает восторг от ведущей шоу Ларисы Гузеевой. Она такая же в жизни, как и на экране, отметила блогер.

Ранее безработная многодетная мать и блогер-сексолог Боровик участвовала в конкурсе по отбору мэра Перми. Она сдала документы в последний день приема заявок.

Блогер Ирина Боровик из Перми снималась в шоу на Первом канале
Блогер Ирина Боровик из Перми снималась в шоу на Первом канале
Фото:

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Пермский блогер Ирина Боровик приняла участие в съемках программы «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Телевидение — это огромнейший труд, тусили там с пяти вечера до часу ночи. Два часа была сама съемка на программе „Давай поженимся“, безостановочное напряжение и работа в кадре», — сообщила Боровик в посте. Боровик добавила, что испытывает восторг от ведущей шоу Ларисы Гузеевой. Она такая же в жизни, как и на экране, отметила блогер. Ранее безработная многодетная мать и блогер-сексолог Боровик участвовала в конкурсе по отбору мэра Перми. Она сдала документы в последний день приема заявок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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