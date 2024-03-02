Пермский блогер Ирина Боровик приняла участие в съемках программы «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Телевидение — это огромнейший труд, тусили там с пяти вечера до часу ночи. Два часа была сама съемка на программе „Давай поженимся“, безостановочное напряжение и работа в кадре», — сообщила Боровик в посте.
Боровик добавила, что испытывает восторг от ведущей шоу Ларисы Гузеевой. Она такая же в жизни, как и на экране, отметила блогер.
Ранее безработная многодетная мать и блогер-сексолог Боровик участвовала в конкурсе по отбору мэра Перми. Она сдала документы в последний день приема заявок.
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