Специалист по сексу пытается стать мэром Перми

03 августа 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Блогерша-сексолог решила поучаствовать в конкурсе по отбору мэра Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одиннадцатым кандидатом, претендующим на пост главы Перми, стала безработная многодетная мать и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра краевой столицы она подала в последний день приема заявок. «Безработная Ирина Боровик стала одиннадцатым претендентом на пост главы Перми. Ирина — известный в Перми блогер и сексолог, а также мама четырех детей. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра она подала 3 августа, в последний день приема заявок», — сообщает Properm со ссылкой на свой источник. Ранее свою кандидатуру на должность главы Перми предложили десять человек. Среди них — министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации Президента, однако против назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору мэра краевой столицы состоится 18 августа. Должность стала вакантной после перехода Алексея Демкина в краевое правительство.

Одиннадцатым кандидатом, претендующим на пост главы Перми, стала безработная многодетная мать и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра краевой столицы она подала в последний день приема заявок. «Безработная Ирина Боровик стала одиннадцатым претендентом на пост главы Перми. Ирина — известный в Перми блогер и сексолог, а также мама четырех детей. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра она подала 3 августа, в последний день приема заявок», — сообщает Properm со ссылкой на свой источник. Ранее свою кандидатуру на должность главы Перми предложили десять человек. Среди них — министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации Президента, однако против назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору мэра краевой столицы состоится 18 августа. Должность стала вакантной после перехода Алексея Демкина в краевое правительство.