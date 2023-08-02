Специалист по сексу пытается стать мэром Перми

Одиннадцатым кандидатом, претендующим на пост главы Перми, стала безработная многодетная мать и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра краевой столицы она подала в последний день приема заявок.
«Безработная Ирина Боровик стала одиннадцатым претендентом на пост главы Перми. Ирина — известный в Перми блогер и сексолог, а также мама четырех детей. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра она подала 3 августа, в последний день приема заявок», — сообщает Properm со ссылкой на свой источник.
Ранее свою кандидатуру на должность главы Перми предложили десять человек. Среди них — министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации Президента, однако против назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору мэра краевой столицы состоится 18 августа. Должность стала вакантной после перехода Алексея Демкина в краевое правительство.
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