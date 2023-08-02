02 августа 2023

Специалист по сексу пытается стать мэром Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, маникюр, чиновник, документы, женщина
Блогерша-сексолог решила поучаствовать в конкурсе по отбору мэра Перми Фото:

Одиннадцатым кандидатом, претендующим на пост главы Перми, стала безработная многодетная мать и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра краевой столицы она подала в последний день приема заявок.

«Безработная Ирина Боровик стала одиннадцатым претендентом на пост главы Перми. Ирина — известный в Перми блогер и сексолог, а также мама четырех детей. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра она подала 3 августа, в последний день приема заявок», — сообщает Properm со ссылкой на свой источник.

Ранее свою кандидатуру на должность главы Перми предложили десять человек. Среди них — министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации Президента, однако против назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору мэра краевой столицы состоится 18 августа. Должность стала вакантной после перехода Алексея Демкина в краевое правительство.

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Одиннадцатым кандидатом, претендующим на пост главы Перми, стала безработная многодетная мать и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра краевой столицы она подала в последний день приема заявок. «Безработная Ирина Боровик стала одиннадцатым претендентом на пост главы Перми. Ирина — известный в Перми блогер и сексолог, а также мама четырех детей. Документы на участие в конкурсе по отбору мэра она подала 3 августа, в последний день приема заявок», — сообщает Properm со ссылкой на свой источник. Ранее свою кандидатуру на должность главы Перми предложили десять человек. Среди них — министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации Президента, однако против назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору мэра краевой столицы состоится 18 августа. Должность стала вакантной после перехода Алексея Демкина в краевое правительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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