Шесть стран ОПЕК+ вслед за Россией заявили о сокращении добычи нефти

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Казахстан, Ирак, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман продлили сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ Фото:

Казахстан, Оман, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак продлят до конца июня сокращение добычи нефти в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщили министерства энергетики стран.

«Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+», — передает РИА Новости информацию из Минэнерго. Отмечается, что также Алжир, Оман, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия продлят сокращение добычи нефти на 51 тысячу баррелей, 42 тысячи баррелей, 220 тысячей баррелей, 163 тысячи баррелей и один миллион баррелей в сутки соответственно.

Ранее Россия также заявила о сокращении добычи и экспорта нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Казахстан, Оман, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак продлят до конца июня сокращение добычи нефти в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщили министерства энергетики стран. «Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+», — передает РИА Новости информацию из Минэнерго. Отмечается, что также Алжир, Оман, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия продлят сокращение добычи нефти на 51 тысячу баррелей, 42 тысячи баррелей, 220 тысячей баррелей, 163 тысячи баррелей и один миллион баррелей в сутки соответственно. Ранее Россия также заявила о сокращении добычи и экспорта нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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