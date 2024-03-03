Шесть стран ОПЕК+ вслед за Россией заявили о сокращении добычи нефти

03 марта 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Казахстан, Ирак, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман продлили сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Казахстан, Оман, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак продлят до конца июня сокращение добычи нефти в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщили министерства энергетики стран. «Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+», — передает РИА Новости информацию из Минэнерго. Отмечается, что также Алжир, Оман, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия продлят сокращение добычи нефти на 51 тысячу баррелей, 42 тысячи баррелей, 220 тысячей баррелей, 163 тысячи баррелей и один миллион баррелей в сутки соответственно. Ранее Россия также заявила о сокращении добычи и экспорта нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Казахстан, Оман, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак продлят до конца июня сокращение добычи нефти в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщили министерства энергетики стран. «Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+», — передает РИА Новости информацию из Минэнерго. Отмечается, что также Алжир, Оман, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия продлят сокращение добычи нефти на 51 тысячу баррелей, 42 тысячи баррелей, 220 тысячей баррелей, 163 тысячи баррелей и один миллион баррелей в сутки соответственно. Ранее Россия также заявила о сокращении добычи и экспорта нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.