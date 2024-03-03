В Екатеринбурге больше суток не могут найти 14-летнего мальчика. Фото

03 марта 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Мальчик был одет в черную куртку (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на Эльмаше 2 марта пропал 14-летний Илья Подлеснов. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Пропал ребенок! 14-летний Илья Подлеснов. Екатеринбург, Эльмаш», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы ребенка: плотное телосложение, рост 160 сантиметров, серые глаза, темные волосы и короткая стрижка. Был одет в черную куртку, серую толстовку с чëрными надписями на рукаве и груди, черные штаны с белыми лампасами, белые кроссовки, бежево-коричневый шарф в клетку и черную кепку с очками. С собой у мальчика была зеленая сумка через плечо. Также у пропавшего есть родинка на шее с левой стороны. Как сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, розыском мальчика занимается отдел полиции №14. Проводятся проверочные мероприятия, добавили в ведомстве. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, позвоните по телефону дежурной части отдела полиции №14: 8 (343) 356-42-14 или 112, 102. Также можете обратиться по номеру инфоргов: Наталия 8 (900) 044-02-20, Евгений 8 (900) 214-70-26. Фото: сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poproriw?w=wall-155601607_15042

В Екатеринбурге на Эльмаше 2 марта пропал 14-летний Илья Подлеснов. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Пропал ребенок! 14-летний Илья Подлеснов. Екатеринбург, Эльмаш», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы ребенка: плотное телосложение, рост 160 сантиметров, серые глаза, темные волосы и короткая стрижка. Был одет в черную куртку, серую толстовку с чëрными надписями на рукаве и груди, черные штаны с белыми лампасами, белые кроссовки, бежево-коричневый шарф в клетку и черную кепку с очками. С собой у мальчика была зеленая сумка через плечо. Также у пропавшего есть родинка на шее с левой стороны. Как сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, розыском мальчика занимается отдел полиции №14. Проводятся проверочные мероприятия, добавили в ведомстве. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, позвоните по телефону дежурной части отдела полиции №14: 8 (343) 356-42-14 или 112, 102. Также можете обратиться по номеру инфоргов: Наталия 8 (900) 044-02-20, Евгений 8 (900) 214-70-26.