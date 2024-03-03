В ЯНАО на Дне оленевода гостей удивили экстрим-шоу и прыжками парашютистов. Видео

03 марта 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Парашютисты прыгали с флагами России, Ямала и Пуровского района Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 марта во время празднования Дня оленевода перед зрителями выступили мотофристайлеры, а в небе с вертолета прыгали парашютисты. Мэр города Антон Колодин сообщил, что шоу было зрелищным. «Решили сегодня разнообразить День оленевода показательными выступлениями мотофристайл-шоу и прыжками парашютистов с вертолета. Это было впечатляюще!» — сообщил Колодин в своем telegram-канале. В небе во время выступления парашютистов зрители увидели флаги России, Ямала и Пуровского района. Самым впечатляющим трюком мотофристайлеров стал кувырок на багги на 360 градусов. Завершающим событием двухдневного празднования Дня оленевода стало одновременное бракосочетание сразу четырех пар. Все молодожены были из Пуровского района. Двое из женихов — братья.

В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 марта во время празднования Дня оленевода перед зрителями выступили мотофристайлеры, а в небе с вертолета прыгали парашютисты. Мэр города Антон Колодин сообщил, что шоу было зрелищным. «Решили сегодня разнообразить День оленевода показательными выступлениями мотофристайл-шоу и прыжками парашютистов с вертолета. Это было впечатляюще!» — сообщил Колодин в своем telegram-канале. В небе во время выступления парашютистов зрители увидели флаги России, Ямала и Пуровского района. Самым впечатляющим трюком мотофристайлеров стал кувырок на багги на 360 градусов. Завершающим событием двухдневного празднования Дня оленевода стало одновременное бракосочетание сразу четырех пар. Все молодожены были из Пуровского района. Двое из женихов — братья.