На Дне оленевода в городе ЯНАО четыре пары сыграли свадьбы

Двое женихов, сыгравших свадьбу на сцене Тарко-Сале в день оленевода, оказались братями
В Тарко-Сале (ЯНАО) на Дне оленевода сыграли свадьбы четыре пары. Все это происходил на главной сцене, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
«Праздник в Тарко-Сале принял еще больший размах! Сегодня на главной сцене одновременно сочетались браком четыре пары», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально».
Все молодожены были из Пуровского района. Двое из женихов — братья.
Председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон 2 марта принял участие в торжестве по случаю Дня оленевода в Тарко-Сале. Он поздравил всех собравшихся и назвал мероприятие главным городским праздником.
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