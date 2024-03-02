02 марта 2024
01 марта 2024

На Дне оленевода в городе ЯНАО четыре пары сыграли свадьбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое женихов, сыгравших свадьбу на сцене Тарко-Сале в день оленевода, оказались братями Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) на Дне оленевода сыграли свадьбы четыре пары. Все это происходил на главной сцене, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«Праздник в Тарко-Сале принял еще больший размах! Сегодня на главной сцене одновременно сочетались браком четыре пары», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально».

Все молодожены были из Пуровского района. Двое из женихов — братья.

Председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон 2 марта принял участие в торжестве по случаю Дня оленевода в Тарко-Сале. Он поздравил всех собравшихся и назвал мероприятие главным городским праздником.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) на Дне оленевода сыграли свадьбы четыре пары. Все это происходил на главной сцене, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Праздник в Тарко-Сале принял еще больший размах! Сегодня на главной сцене одновременно сочетались браком четыре пары», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально». Все молодожены были из Пуровского района. Двое из женихов — братья. Председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон 2 марта принял участие в торжестве по случаю Дня оленевода в Тарко-Сале. Он поздравил всех собравшихся и назвал мероприятие главным городским праздником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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