Развлечения Культура На Дне оленевода в городе ЯНАО четыре пары сыграли свадьбы 03 марта 2024 в 21:07 Размер текста - 17 + Двое женихов, сыгравших свадьбу на сцене Тарко-Сале в день оленевода, оказались братями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) на Дне оленевода сыграли свадьбы четыре пары. Все это происходил на главной сцене, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Праздник в Тарко-Сале принял еще больший размах! Сегодня на главной сцене одновременно сочетались браком четыре пары», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально». Все молодожены были из Пуровского района. Двое из женихов — братья. Председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон 2 марта принял участие в торжестве по случаю Дня оленевода в Тарко-Сале. Он поздравил всех собравшихся и назвал мероприятие главным городским праздником. В Тарко-Сале (ЯНАО) на Дне оленевода сыграли свадьбы четыре пары. Все это происходил на главной сцене, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Праздник в Тарко-Сале принял еще больший размах! Сегодня на главной сцене одновременно сочетались браком четыре пары», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально». Все молодожены были из Пуровского района. Двое из женихов — братья. Председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон 2 марта принял участие в торжестве по случаю Дня оленевода в Тарко-Сале. Он поздравил всех собравшихся и назвал мероприятие главным городским праздником. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям