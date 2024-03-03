Свердловский дрон поразил танк Abrams на авдеевском направлении

03 марта 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Дрон «Упырь» начали собирать в Свердловской области в сентябре 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После двух попаданий FPV-дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, танк Abrams производства США на авдеевском направлении загорелся. Об этом рассказал представитель предприятия-производителя. «Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания „Упырями“, после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго», — передает его слова ТАСС. Отмечается, что подбитый дроном Abrams стал вторым загоревшимся в результате попаданий американским танком. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Идея создавать дроны возникла из увлечения военной тематикой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года в небольшом помещении. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

После двух попаданий FPV-дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, танк Abrams производства США на авдеевском направлении загорелся. Об этом рассказал представитель предприятия-производителя. «Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания „Упырями“, после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго», — передает его слова ТАСС. Отмечается, что подбитый дроном Abrams стал вторым загоревшимся в результате попаданий американским танком. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Идея создавать дроны возникла из увлечения военной тематикой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года в небольшом помещении. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.