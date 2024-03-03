Свердловский дрон поразил танк Abrams на авдеевском направлении

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Производство fpv-дрона Упырь. Екатеринбург, fpv дрон, фпв дрон, дрон упырь
Дрон «Упырь» начали собирать в Свердловской области в сентябре 2022 года Фото:

После двух попаданий FPV-дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, танк Abrams производства США на авдеевском направлении загорелся. Об этом рассказал представитель предприятия-производителя.

«Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания „Упырями“, после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго», — передает его слова ТАСС. Отмечается, что подбитый дроном Abrams стал вторым загоревшимся в результате попаданий американским танком.

FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе.

Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Идея создавать дроны возникла из увлечения военной тематикой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года в небольшом помещении. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

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После двух попаданий FPV-дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, танк Abrams производства США на авдеевском направлении загорелся. Об этом рассказал представитель предприятия-производителя. «Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания „Упырями“, после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго», — передает его слова ТАСС. Отмечается, что подбитый дроном Abrams стал вторым загоревшимся в результате попаданий американским танком. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Идея создавать дроны возникла из увлечения военной тематикой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года в небольшом помещении. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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