Свердловский дрон поразил танк Abrams на авдеевском направлении

После двух попаданий FPV-дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, танк Abrams производства США на авдеевском направлении загорелся. Об этом рассказал представитель предприятия-производителя.
«Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания „Упырями“, после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго», — передает его слова ТАСС. Отмечается, что подбитый дроном Abrams стал вторым загоревшимся в результате попаданий американским танком.
FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе.
Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Идея создавать дроны возникла из увлечения военной тематикой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года в небольшом помещении. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
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