В Свердловской области нарастят выпуск дронов — грозы ВСУ

Кадры с секретного производства «Упырей»

29 ноября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Производство «Упырей» перенесут в новый цех площадью 600 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшее время объемы выпуска дронов-камикадзе «Упырь» вырастут в разы. Кроме того, они смогут переносить более крупные боеприпасы. «Упырь» — один из немногих дронов, сделанный группой свердловчан-энтузиастов, но получивший признание и медийность и принесший популярность своим разработчикам. Он залетает в блиндажи противника, подбивает лодки на Днепре, взрывает танки, а видео его работ расходятся по telegram-каналам. О будущем разработки авторы проекта рассказали URA.RU. «Бить надо не технику, а пехоту» Владимир — бизнесмен из Екатеринбурга, как признается сам, буквально повернутый на войне. В 2017 году он создал тематические группы в соцсетях, где публиковал контент из горячих точек. С февраля 2022 года контента стало еще больше и помимо информационной деятельности он с единомышленниками стал заниматься гуманитарной. В какой-то момент стало понятно, что одна из основных потребностей фронта — в дронах-камикадзе. И в сентябре 2022 года в небольшом помещении на территории региона группа разработчиков стала собирать «Упыри». Владимир — бизнесмен, чье хобби — военная тематика — переросло в дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Изначально мы делали дроны для поражения техники, когда были анонсы о передаче ВСУ „Брэдли“, „Абрамсов“, „Леопардов“. Но практика показала, что бить нужно пехоту в опорниках. Технику всушники стараются беречь, и на выполнение задач чаще отправляют пехоту малыми группами. Они рассчитывали, что на двух — трех человек не будет наводиться арт-дивизион, и таким образом они смогут где-то просачиваться. А „Упыри“ вылетают как раз на малые группы», — делится Владимир. «Упырь» — вампир из русских сказок, который высасывает кровь из человека. Действие кумулятивного снаряда похоже, в годы Великой отечественной войны его называли «Засос ведьмы». Так что название для дронов родилось сразу. Моторы у первых аппаратов были меньше, «лучи» тоже. Нынешние «Упыри» — это уже более профессиональные машинки, и собирают их опытные инженеры — некоторые даже ушли с заводов. «Здесь работа интереснее, платят больше, а бюрократических проволочек меньше», — объясняет один из сотрудников. Почему дрон «Упырь» — народный Несмотря на то, что помещение, где собирают «Упыри», небольшое, сделать инженеры успевают многое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Деньги на производство дронов собирают среди подписчиков — сейчас в telegram-канале «Повернутых на войне» их больше 700 тысяч. До начала СВО было на уровне 200 тысяч. Помогает и дружественный канал «Старше Эдды». «Благодаря этой помощи мы и осуществляем основные поставки на фронт», — делится Владимир. В последние месяцы за «Упырями» стали обращаться крупные заказчики, причем не только из уральского региона. Востребованность объясняется просто — большинство предприятий сосредоточены в основном на выпуске больших беспилотников, при этом для решения оперативных задач нужны небольшие «машинки». Запрос на них колоссальный, и в планах у «повернутых» перенести производство в более просторное помещение. Цех площадью 600 квадратных метров уже найден. «Сейчас идет существенное увеличение мощностей, штата, многое мы оптимизировали. В перспективе будем расширять линейку и делать уже более крупные модели — 9 и 12-дюймовые дроны (сейчас они 7-дюймовые). За счет увеличения „лучей“ и мотора увеличится грузоподъемность боеприпасов, урон противнику будет больше. Также сейчас делаем дрон с тепловизионной камерой для ночного применения, ретрансляции, предохранители для боезаряда», — добавляет собеседник. Уникальность «Упырей» — в системе ретрансляции и наличии системы взвода в воздухе. Последняя позволяет осуществлять подрыв в воздухе, и осколочное поле будет прямо над противником. Сейчас «Упыри» применяют на нескольких направлениях — Донецком и Краснолиманском. На Днепре также они попили много крови — подбивали лодки ВСУ, сорвали десантную операцию, выбивали противника из наших окопов, которые те хотели занять. В среднем подразделения тратят 3-4 дрона в день. Если противник активничает, то уходит и по 10-15 дронов, а то и больше. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Жители Свердловской области активно участвуют в помощи фронту. В частности, делают противодроновые «глушилки», обнаружители дронов, одеяла, которые скрывают от БПЛА. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшее время объемы выпуска дронов-камикадзе «Упырь» вырастут в разы. Кроме того, они смогут переносить более крупные боеприпасы. «Упырь» — один из немногих дронов, сделанный группой свердловчан-энтузиастов, но получивший признание и медийность и принесший популярность своим разработчикам. Он залетает в блиндажи противника, подбивает лодки на Днепре, взрывает танки, а видео его работ расходятся по telegram-каналам. О будущем разработки авторы проекта рассказали URA.RU. Владимир — бизнесмен из Екатеринбурга, как признается сам, буквально повернутый на войне. В 2017 году он создал тематические группы в соцсетях, где публиковал контент из горячих точек. С февраля 2022 года контента стало еще больше и помимо информационной деятельности он с единомышленниками стал заниматься гуманитарной. В какой-то момент стало понятно, что одна из основных потребностей фронта — в дронах-камикадзе. И в сентябре 2022 года в небольшом помещении на территории региона группа разработчиков стала собирать «Упыри». «Изначально мы делали дроны для поражения техники, когда были анонсы о передаче ВСУ „Брэдли“, „Абрамсов“, „Леопардов“. Но практика показала, что бить нужно пехоту в опорниках. Технику всушники стараются беречь, и на выполнение задач чаще отправляют пехоту малыми группами. Они рассчитывали, что на двух — трех человек не будет наводиться арт-дивизион, и таким образом они смогут где-то просачиваться. А „Упыри“ вылетают как раз на малые группы», — делится Владимир. «Упырь» — вампир из русских сказок, который высасывает кровь из человека. Действие кумулятивного снаряда похоже, в годы Великой отечественной войны его называли «Засос ведьмы». Так что название для дронов родилось сразу. Моторы у первых аппаратов были меньше, «лучи» тоже. Нынешние «Упыри» — это уже более профессиональные машинки, и собирают их опытные инженеры — некоторые даже ушли с заводов. «Здесь работа интереснее, платят больше, а бюрократических проволочек меньше», — объясняет один из сотрудников. Деньги на производство дронов собирают среди подписчиков — сейчас в telegram-канале «Повернутых на войне» их больше 700 тысяч. До начала СВО было на уровне 200 тысяч. Помогает и дружественный канал «Старше Эдды». «Благодаря этой помощи мы и осуществляем основные поставки на фронт», — делится Владимир. В последние месяцы за «Упырями» стали обращаться крупные заказчики, причем не только из уральского региона. Востребованность объясняется просто — большинство предприятий сосредоточены в основном на выпуске больших беспилотников, при этом для решения оперативных задач нужны небольшие «машинки». Запрос на них колоссальный, и в планах у «повернутых» перенести производство в более просторное помещение. Цех площадью 600 квадратных метров уже найден. «Сейчас идет существенное увеличение мощностей, штата, многое мы оптимизировали. В перспективе будем расширять линейку и делать уже более крупные модели — 9 и 12-дюймовые дроны (сейчас они 7-дюймовые). За счет увеличения „лучей“ и мотора увеличится грузоподъемность боеприпасов, урон противнику будет больше. Также сейчас делаем дрон с тепловизионной камерой для ночного применения, ретрансляции, предохранители для боезаряда», — добавляет собеседник. Уникальность «Упырей» — в системе ретрансляции и наличии системы взвода в воздухе. Последняя позволяет осуществлять подрыв в воздухе, и осколочное поле будет прямо над противником. Сейчас «Упыри» применяют на нескольких направлениях — Донецком и Краснолиманском. На Днепре также они попили много крови — подбивали лодки ВСУ, сорвали десантную операцию, выбивали противника из наших окопов, которые те хотели занять. В среднем подразделения тратят 3-4 дрона в день. Если противник активничает, то уходит и по 10-15 дронов, а то и больше. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Жители Свердловской области активно участвуют в помощи фронту. В частности, делают противодроновые «глушилки», обнаружители дронов, одеяла, которые скрывают от БПЛА.