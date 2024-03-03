03 марта 2024

Стало известно о состоянии свердловчанки, которую мужчина избил в кафе

У избитой в кафе свердловчанки на щеке огромная ссадина
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, очки
Пластик от разбитых очков повредил щеку девушки (архивное фото) Фото:

У девушки, которую избил мужчина в кафе «Кедр» в Ивделе (Свердловская область), осталась на щеке огромная ссадина от разбитых ударом очков. Об этом рассказала знакомая пострадавшей.

«Ударом мужчина разбил ей очки. Повезло, что они с пластиковыми линзами, и осколки стекла не отлетели ей в глаза. Но этот пластик повредил ей щеку, там огромная ссадина», — передает слова знакомой E1.RU.

Драка произошла из-за украденной зимней куртки, телефона и банковской карты. Хозяин вещей нашел пропажу у одного из посетителей, впоследствии чего завязалась драка. В процессе в конфликт вмешалась девушка, пригрозив разбить голову владельцу пропавших вещей, если он не отпустит парня. После угрозы мужчина ударил девушку. Сыщики порекомендовали ей пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненных травм.

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У девушки, которую избил мужчина в кафе «Кедр» в Ивделе (Свердловская область), осталась на щеке огромная ссадина от разбитых ударом очков. Об этом рассказала знакомая пострадавшей. «Ударом мужчина разбил ей очки. Повезло, что они с пластиковыми линзами, и осколки стекла не отлетели ей в глаза. Но этот пластик повредил ей щеку, там огромная ссадина», — передает слова знакомой E1.RU. Драка произошла из-за украденной зимней куртки, телефона и банковской карты. Хозяин вещей нашел пропажу у одного из посетителей, впоследствии чего завязалась драка. В процессе в конфликт вмешалась девушка, пригрозив разбить голову владельцу пропавших вещей, если он не отпустит парня. После угрозы мужчина ударил девушку. Сыщики порекомендовали ей пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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