03 марта 2024

В Екатеринбурге внезапно умер известный бодибилдер. Фото

В Екатеринбурге 3 марта скончался бодибилдер Дмитрий Кимак
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Дмитрий Кимак скончался 3 марта Фото:

В Екатеринбурге скончался обладатель кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет. О смерти спортсмена сообщила сестра в соцсети.

«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже. Все, кто знал Диму либо же просто не равнодушен к чужому горю, просим помочь в организации похорон», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».

Кимак работал фитнес-тренером и вел свой канал. Весной спортсмен планировал побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.

Фото:

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В Екатеринбурге скончался обладатель кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет. О смерти спортсмена сообщила сестра в соцсети. «Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже. Все, кто знал Диму либо же просто не равнодушен к чужому горю, просим помочь в организации похорон», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный». Кимак работал фитнес-тренером и вел свой канал. Весной спортсмен планировал побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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