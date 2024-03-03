Дмитрий Кимак скончался 3 марта
В Екатеринбурге скончался обладатель кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет. О смерти спортсмена сообщила сестра в соцсети.
«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже. Все, кто знал Диму либо же просто не равнодушен к чужому горю, просим помочь в организации похорон», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».
Кимак работал фитнес-тренером и вел свой канал. Весной спортсмен планировал побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.
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