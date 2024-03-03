В Екатеринбурге внезапно умер известный бодибилдер. Фото

В Екатеринбурге 3 марта скончался бодибилдер Дмитрий Кимак

04 марта 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кимак скончался 3 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге скончался обладатель кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет. О смерти спортсмена сообщила сестра в соцсети. «Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже. Все, кто знал Диму либо же просто не равнодушен к чужому горю, просим помочь в организации похорон», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный». Кимак работал фитнес-тренером и вел свой канал. Весной спортсмен планировал побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу. Фото: группа «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный»

В Екатеринбурге скончался обладатель кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет. О смерти спортсмена сообщила сестра в соцсети. «Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже. Все, кто знал Диму либо же просто не равнодушен к чужому горю, просим помочь в организации похорон», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный». Кимак работал фитнес-тренером и вел свой канал. Весной спортсмен планировал побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.