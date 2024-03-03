Подростка из ХМАО задержали в лесу с полкилограмма мефедрона

04 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

У 16-летнего подростка изъяли полкилограмма мефедрона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники полиции задержали в лесополосе 16-летнего подростка из Сургута с 500 граммами мефедрона. Об этом в своем telegram-канале сообщило УМВД Югры. «Сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району при отработке поступившей оперативной информации на 742 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ задержан 16-летний житель Сургута. В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанного обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором были фотоизображения с географическими координатами оборудованного тайника-закладки, переписка куратором, от которого он получил ссылку на фото тайника и сверток с веществом светлого цвета», — пояснили в полиции. Будучи в поисках работы, подросток связался с кураторами в интернете и нашел сверток с наркотиками с N-метилэфедроном, общей массой около 484,15 грамм, чтобы в дальнейшем их расфасовать и сделать «закладки» на территории Сургута. Следственный комитет Нефтеюганска возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по статье за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Одна из санкций по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Сотрудники полиции задержали в лесополосе 16-летнего подростка из Сургута с 500 граммами мефедрона. Об этом в своем telegram-канале сообщило УМВД Югры. «Сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району при отработке поступившей оперативной информации на 742 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ задержан 16-летний житель Сургута. В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанного обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором были фотоизображения с географическими координатами оборудованного тайника-закладки, переписка куратором, от которого он получил ссылку на фото тайника и сверток с веществом светлого цвета», — пояснили в полиции. Будучи в поисках работы, подросток связался с кураторами в интернете и нашел сверток с наркотиками с N-метилэфедроном, общей массой около 484,15 грамм, чтобы в дальнейшем их расфасовать и сделать «закладки» на территории Сургута. Следственный комитет Нефтеюганска возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по статье за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Одна из санкций по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.