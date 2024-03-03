03 марта 2024
02 марта 2024

Жительница Тюменской области проткнула ножом мужа, который ее душил

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасаясь от мужа, женщина нанесла ему удар ножом в живот Фото:

В Тюменской области женщина проткнула ножом мужа, который душил ее и угрожал убийством. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Находясь на кухне своего дома, между ним и его женой произошла ссора, в ходе которой супруг схватил женщину руками за шею и стал сдавливать, при этом высказал слова угрозы убийством. Вырвавшись, она взяла кухонный нож и нанесла один удар в живот супруга, в результате чего причинила последнему тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Женщина ранее была судима, однако по месту жительства характеризуется положительно и воспитывает детей. На суде она раскаялась в содеянном, а муж претензий к ней не высказал. В итоге женщину приговорили к двум годам условно.

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В Тюменской области женщина проткнула ножом мужа, который душил ее и угрожал убийством. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Находясь на кухне своего дома, между ним и его женой произошла ссора, в ходе которой супруг схватил женщину руками за шею и стал сдавливать, при этом высказал слова угрозы убийством. Вырвавшись, она взяла кухонный нож и нанесла один удар в живот супруга, в результате чего причинила последнему тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. Женщина ранее была судима, однако по месту жительства характеризуется положительно и воспитывает детей. На суде она раскаялась в содеянном, а муж претензий к ней не высказал. В итоге женщину приговорили к двум годам условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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