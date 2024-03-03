Пермские школьники рассказали, кто чаще всего их буллит

Пермские школьники пожаловались на травлю со стороны педагогов и родителей

04 марта 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Большинство опрошенных школьников признались, что сталкивались с буллингом в интернете Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермские школьники чаще всего подвергаются травле со стороны незнакомых им людей в интернете, а также одноклассников и других учащихся школы. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного в конце 2023 года социологическим агентством СВОИ. В нем приняло участие 1060 школьников 5-11 классов и 1960 родителей школьников. Результаты соцопроса представлены на сайте организации. «Чаще всего источником насилия и оскорблений оказываются чужие люди в интернете (39,4%). Наибольшую тревогу вызывает то, что второе и третье место среди субъектов, транслирующих агрессивное поведение, занимают одноклассники (39,0%) и учащиеся из других классов (26,3%)», — приводит соцагентство результаты опроса. Также юные пермяки рассказали социологам, что их обижают педагоги (18,5%) и собственные родители (10,4%). Как правило, травле подвергаются дети, которые не могут за себя постоять, а также отличающиеся от других ребят поведением либо внешностью. При этом почти половина опрошенных школьников (47%) не замечают, что кого-либо из их одноклассников «обижают, задирают и дразнят». По мнению учащихся и их родителей, травлю можно предотвратить при неравнодушии и участии взрослых: так ответили около 84% взрослых и 50% детей. Чаще всего опрошенные отметили, что за травлю стоит наказывать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские школьники чаще всего подвергаются травле со стороны незнакомых им людей в интернете, а также одноклассников и других учащихся школы. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного в конце 2023 года социологическим агентством СВОИ. В нем приняло участие 1060 школьников 5-11 классов и 1960 родителей школьников. Результаты соцопроса представлены на сайте организации. «Чаще всего источником насилия и оскорблений оказываются чужие люди в интернете (39,4%). Наибольшую тревогу вызывает то, что второе и третье место среди субъектов, транслирующих агрессивное поведение, занимают одноклассники (39,0%) и учащиеся из других классов (26,3%)», — приводит соцагентство результаты опроса. Также юные пермяки рассказали социологам, что их обижают педагоги (18,5%) и собственные родители (10,4%). Как правило, травле подвергаются дети, которые не могут за себя постоять, а также отличающиеся от других ребят поведением либо внешностью. При этом почти половина опрошенных школьников (47%) не замечают, что кого-либо из их одноклассников «обижают, задирают и дразнят». По мнению учащихся и их родителей, травлю можно предотвратить при неравнодушии и участии взрослых: так ответили около 84% взрослых и 50% детей. Чаще всего опрошенные отметили, что за травлю стоит наказывать.