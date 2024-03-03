В Тюмени «сломалась» система оплаты за проезд в автобусах

04 марта 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Жители пожаловались на списания за проезд в те дни, когда они не ездили на общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы с автобусами в Тюмени В Тюмени произошли сбои в оплате за проезд в автобусах. Местные жители пожаловались на списания за проезд в те дни, когда они не ездили на общественном транспорте. В пресс-службе Тюменской транспортной системы пояснили, что сбои произошли по техническим причинам. «Информируем вас о том, что по техническим причинам в период с 29 февраля по 3 марта 2024 года произошли задержки при обработке операций оплаты проезда банковскими картами в пассажирском транспорте общего пользования на территории Тюменской области. В настоящее время причины задержки в обработке операций оплаты проезда банковскими картами выявлены и устранены», — рассказали в официальной группе ТТС в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на работу автобусов в департамент транспорта. А узнать актуальное время прибытия автобуса на остановку можно на сайте «Тюменьгортранса».

В Тюмени произошли сбои в оплате за проезд в автобусах. Местные жители пожаловались на списания за проезд в те дни, когда они не ездили на общественном транспорте. В пресс-службе Тюменской транспортной системы пояснили, что сбои произошли по техническим причинам. «Информируем вас о том, что по техническим причинам в период с 29 февраля по 3 марта 2024 года произошли задержки при обработке операций оплаты проезда банковскими картами в пассажирском транспорте общего пользования на территории Тюменской области. В настоящее время причины задержки в обработке операций оплаты проезда банковскими картами выявлены и устранены», — рассказали в официальной группе ТТС в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на работу автобусов в департамент транспорта. А узнать актуальное время прибытия автобуса на остановку можно на сайте «Тюменьгортранса».