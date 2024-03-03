03 марта 2024
02 марта 2024

В Тюмени «сломалась» система оплаты за проезд в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, оплата проезда, автотранспорт, пластиковая карта, новый микрорайон, городской автобус, валидатор
Жители пожаловались на списания за проезд в те дни, когда они не ездили на общественном транспорте Фото:
новость из сюжета
Проблемы с автобусами в Тюмени

В Тюмени произошли сбои в оплате за проезд в автобусах. Местные жители пожаловались на списания за проезд в те дни, когда они не ездили на общественном транспорте. В пресс-службе Тюменской транспортной системы пояснили, что сбои произошли по техническим причинам.

«Информируем вас о том, что по техническим причинам в период с 29 февраля по 3 марта 2024 года произошли задержки при обработке операций оплаты проезда банковскими картами в пассажирском транспорте общего пользования на территории Тюменской области. В настоящее время причины задержки в обработке операций оплаты проезда банковскими картами выявлены и устранены», — рассказали в официальной группе ТТС в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на работу автобусов в департамент транспорта. А узнать актуальное время прибытия автобуса на остановку можно на сайте «Тюменьгортранса».

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В Тюмени произошли сбои в оплате за проезд в автобусах. Местные жители пожаловались на списания за проезд в те дни, когда они не ездили на общественном транспорте. В пресс-службе Тюменской транспортной системы пояснили, что сбои произошли по техническим причинам. «Информируем вас о том, что по техническим причинам в период с 29 февраля по 3 марта 2024 года произошли задержки при обработке операций оплаты проезда банковскими картами в пассажирском транспорте общего пользования на территории Тюменской области. В настоящее время причины задержки в обработке операций оплаты проезда банковскими картами выявлены и устранены», — рассказали в официальной группе ТТС в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на работу автобусов в департамент транспорта. А узнать актуальное время прибытия автобуса на остановку можно на сайте «Тюменьгортранса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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