Пермский стратегический завод резко снизил прибыль

Соликамский магниевый завод в 2023 году получил 753 млн рублей прибыли

04 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Прибыль предприятия снизилась в 4,5 раза Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Пермском крае Соликамский магниевый завод опубликовал данные о бухгалтерском балансе и финансовых результатах по итогам 2023 года. Прибыль предприятия составила более 753 млн рублей, сократившись по сравнению с 2022 годом более чем в 4,5 раза. «ОАО „Соликамский магниевый завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Совокупный результат периода — выручка — 12,4 млрд рублей, чистая прибыль — 753 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 13 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,5 млрд рублей. В документе уточняется, что совокупный финансовый показатель года составил 1,15 млрд рублей. В эту сумму, помимо прибыли от продаж, также включены средства от переоценки внеоборотных активов предприятия на 400 млн рублей. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, выпускающим редкоземельные металлы (РЗМ). Это оксид и хлорид ниобия и тантала, губчатый титан и другая продукция. РЗМ широко используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит госкорпорации «Росатом».

В Пермском крае Соликамский магниевый завод опубликовал данные о бухгалтерском балансе и финансовых результатах по итогам 2023 года. Прибыль предприятия составила более 753 млн рублей, сократившись по сравнению с 2022 годом более чем в 4,5 раза. «ОАО „Соликамский магниевый завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Совокупный результат периода — выручка — 12,4 млрд рублей, чистая прибыль — 753 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 13 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,5 млрд рублей. В документе уточняется, что совокупный финансовый показатель года составил 1,15 млрд рублей. В эту сумму, помимо прибыли от продаж, также включены средства от переоценки внеоборотных активов предприятия на 400 млн рублей. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, выпускающим редкоземельные металлы (РЗМ). Это оксид и хлорид ниобия и тантала, губчатый титан и другая продукция. РЗМ широко используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит госкорпорации «Росатом».