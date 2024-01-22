Пермский завод поставит крупную партию титана производителю ядерного топлива из Удмуртии

Пермский «СМЗ» поставит 700 тонн титана Чепецкому механическому заводу

23 января 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Губчатый титан в России производят на двух стратегических предприятиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключило договор на поставку в 2024 году 700 тонн губчатого титана. Сумма сделки составила 780 млн рублей. Покупателем является Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ») из Удмуртии, продукция которого используется в производстве ядерного топлива. Так как ОАО «СМЗ» является в России единственным поставщиком титана, контракт был заключен без проведения торгов. «Для выполнения производственной программы на 2024 год потребность в титане губчатом составляет 700 тонн. Необходимо использование губки отечественного производства. В РФ есть два производителя титана губчатого: ПАО „Корпорация ВСМПО-Ависма“ и ОАО „СМЗ“. „ВСМПО-Ависма“ производит титан только для своих нужд. В ходе переговоров с ОАО „СМЗ“, поставщик предоставил предложение на поставку титана, являясь таким образом единственным поставщиком», — сообщается в обосновании контракта, опубликованном в СБИС. В документе уточняется, что губчатый титан будет задействован для исполнения гособоронзаказа. По условиям контракта, продавец обязуется поставить товар в срок с 1 апреля по 31 декабря 2024 года. Способ доставки продукции — самовывоз. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, производящим редкоземельные металлы. Их используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Чепецкий механический завод находится в Глазове и выпускает изделия из циркония, титана и ниобия. Продукция используется в атомной энергетике, металлургии, медицине. Оба предприятия входят в состав госкорпорации «Росатом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключило договор на поставку в 2024 году 700 тонн губчатого титана. Сумма сделки составила 780 млн рублей. Покупателем является Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ») из Удмуртии, продукция которого используется в производстве ядерного топлива. Так как ОАО «СМЗ» является в России единственным поставщиком титана, контракт был заключен без проведения торгов. «Для выполнения производственной программы на 2024 год потребность в титане губчатом составляет 700 тонн. Необходимо использование губки отечественного производства. В РФ есть два производителя титана губчатого: ПАО „Корпорация ВСМПО-Ависма“ и ОАО „СМЗ“. „ВСМПО-Ависма“ производит титан только для своих нужд. В ходе переговоров с ОАО „СМЗ“, поставщик предоставил предложение на поставку титана, являясь таким образом единственным поставщиком», — сообщается в обосновании контракта, опубликованном в СБИС. В документе уточняется, что губчатый титан будет задействован для исполнения гособоронзаказа. По условиям контракта, продавец обязуется поставить товар в срок с 1 апреля по 31 декабря 2024 года. Способ доставки продукции — самовывоз. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, производящим редкоземельные металлы. Их используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Чепецкий механический завод находится в Глазове и выпускает изделия из циркония, титана и ниобия. Продукция используется в атомной энергетике, металлургии, медицине. Оба предприятия входят в состав госкорпорации «Росатом».