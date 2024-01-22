22 января 2024

Акции Соликамского магниевого завода перешли в собственность «Росатома»

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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Акции СМЗ перешли в собственность «Росатома» в декабре 2023 года Фото:

Контрольный пакет акций ОАО «Соликамский магниевый завод» перешел в собственность группы компаний «Росатом». Ранее соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«В собственность ГК „Росатом“ перешло 89,4% акций Соликамского магниевого завода. Это произошло 28 декабря 2023 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на предприятие.

Акции завода были изъяты осенью 2023 года по инициативе Генпрокуратуры. В ближайшее время своих акций могут лишиться и миноритарии предприятия. Ранее суд вынес приговор экс-директору СМЗ Артуру Уртаеву и бывшему финдиректору предприятия.

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Контрольный пакет акций ОАО «Соликамский магниевый завод» перешел в собственность группы компаний «Росатом». Ранее соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «В собственность ГК „Росатом“ перешло 89,4% акций Соликамского магниевого завода. Это произошло 28 декабря 2023 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на предприятие. Акции завода были изъяты осенью 2023 года по инициативе Генпрокуратуры. В ближайшее время своих акций могут лишиться и миноритарии предприятия. Ранее суд вынес приговор экс-директору СМЗ Артуру Уртаеву и бывшему финдиректору предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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