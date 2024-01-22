Акции Соликамского магниевого завода перешли в собственность «Росатома»

Акции СМЗ перешли в собственность «Росатома» в декабре 2023 года
Контрольный пакет акций ОАО «Соликамский магниевый завод» перешел в собственность группы компаний «Росатом». Ранее соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
«В собственность ГК „Росатом“ перешло 89,4% акций Соликамского магниевого завода. Это произошло 28 декабря 2023 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на предприятие.
Акции завода были изъяты осенью 2023 года по инициативе Генпрокуратуры. В ближайшее время своих акций могут лишиться и миноритарии предприятия. Ранее суд вынес приговор экс-директору СМЗ Артуру Уртаеву и бывшему финдиректору предприятия.
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