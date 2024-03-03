В Перми завершено расследование по делу о падении лифта с пациентами в больнице

В Перми осудят лифтера, по чьей вине рухнул лифт с пациентами в больнице

04 марта 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Следствие установило, что кабина лифта была перегружена более, чем на тонну Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Перми завершено расследование уголовного дела по факту падения в больнице кабины лифта с пациентами. По версии следствия, ЧП произошло по вине лифтера, которая грубо нарушила требования безопасности: в кабине лифта одновременно находилось 15 человек. В результате номинальная грузоподъемность лифта была превышена более, чем на тонну, сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «В результате допущенных лифтером грубых нарушений требований […] кабина лифта с находящимися внутри пассажирами, ввиду превышения грузоподъемности и вместимости, при прохождении уровня между третьим и вторым этажами, увеличила скорость движения. Достигнув уровня первого этажа, кабина лифта не остановилась, продолжила движение, сев на ловители и опустившись на пружинные буферы. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.», — сказано в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. URA.RU рассказывало, что инцидент произошел 10 октября 2023 года в больнице, расположенной на ул Лобачевского. В результате пятеро пациентов медучреждения получили травмы различной степени тяжести. После случившегося появилась версия, что лифтер не хотела пускать в кабину лифта «слишком много пациентов». Однако на этом якобы настояла одна из санитарок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми завершено расследование уголовного дела по факту падения в больнице кабины лифта с пациентами. По версии следствия, ЧП произошло по вине лифтера, которая грубо нарушила требования безопасности: в кабине лифта одновременно находилось 15 человек. В результате номинальная грузоподъемность лифта была превышена более, чем на тонну, сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «В результате допущенных лифтером грубых нарушений требований […] кабина лифта с находящимися внутри пассажирами, ввиду превышения грузоподъемности и вместимости, при прохождении уровня между третьим и вторым этажами, увеличила скорость движения. Достигнув уровня первого этажа, кабина лифта не остановилась, продолжила движение, сев на ловители и опустившись на пружинные буферы. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.», — сказано в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. URA.RU рассказывало, что инцидент произошел 10 октября 2023 года в больнице, расположенной на ул Лобачевского. В результате пятеро пациентов медучреждения получили травмы различной степени тяжести. После случившегося появилась версия, что лифтер не хотела пускать в кабину лифта «слишком много пациентов». Однако на этом якобы настояла одна из санитарок.