09 октября 2023

Лифтер, упавшего в пермской больнице лифта, не хотела пускать в кабину пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
Пациенты не послушали советов лифтера Фото:

В Перми предположили одну из причин падения лифта в больнице. Инцидент мог случиться из-за перегруза, так как в кабину вошло слишком много пациентов. Лифтер не хотела пускать их всех.

«Лифтер предупреждала, что пассажиров уже достаточно, но санитарка настояла, чтобы все пациенты зашли в лифт. Из-за этого мог случится перегруз и кабина рухнула», — сообщает 59.ru со ссылкой на источник.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы. СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело.

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В Перми предположили одну из причин падения лифта в больнице. Инцидент мог случиться из-за перегруза, так как в кабину вошло слишком много пациентов. Лифтер не хотела пускать их всех. «Лифтер предупреждала, что пассажиров уже достаточно, но санитарка настояла, чтобы все пациенты зашли в лифт. Из-за этого мог случится перегруз и кабина рухнула», — сообщает 59.ru со ссылкой на источник. Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы. СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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