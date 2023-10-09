Лифтер, упавшего в пермской больнице лифта, не хотела пускать в кабину пациентов

10 октября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Пациенты не послушали советов лифтера Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми предположили одну из причин падения лифта в больнице. Инцидент мог случиться из-за перегруза, так как в кабину вошло слишком много пациентов. Лифтер не хотела пускать их всех. «Лифтер предупреждала, что пассажиров уже достаточно, но санитарка настояла, чтобы все пациенты зашли в лифт. Из-за этого мог случится перегруз и кабина рухнула», — сообщает 59.ru со ссылкой на источник. Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы. СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело.

В Перми предположили одну из причин падения лифта в больнице. Инцидент мог случиться из-за перегруза, так как в кабину вошло слишком много пациентов. Лифтер не хотела пускать их всех. «Лифтер предупреждала, что пассажиров уже достаточно, но санитарка настояла, чтобы все пациенты зашли в лифт. Из-за этого мог случится перегруз и кабина рухнула», — сообщает 59.ru со ссылкой на источник. Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы. СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело.