Лифтер, упавшего в пермской больнице лифта, не хотела пускать в кабину пациентов

Пациенты не послушали советов лифтера
В Перми предположили одну из причин падения лифта в больнице. Инцидент мог случиться из-за перегруза, так как в кабину вошло слишком много пациентов. Лифтер не хотела пускать их всех.
«Лифтер предупреждала, что пассажиров уже достаточно, но санитарка настояла, чтобы все пациенты зашли в лифт. Из-за этого мог случится перегруз и кабина рухнула», — сообщает 59.ru со ссылкой на источник.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы. СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело.
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