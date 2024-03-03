Челябинский боец СВО убил бывшую жену

В отношении военного возбудили уголовное дело по факту убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец Никита Сидоров, участвовавший в СВО, убил бывшую жену. Он пришел к ней пьяный и задушил ее. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После произошедшего военного задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), и отправили в изолятор временного содержания. После предъявления обвинений его отправили в СИЗО на два месяца

По данным URA.RU, Сидоров числился за воинской частью, дислоцированной в Абакане. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального военного округа. Там сообщили, что уточнят информацию.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Знакомые Сидорова, на условиях анонимности, рассказали изданию «74.ру», что все началось с празднования Дня защитника Отечества. Мужчина загулял с друзьями на несколько дней. После же не смог попасть домой, так как бывшая жена закрылась в квартире.

Соседи погибшей рассказали изданию, что слышали ссору, и просьбы женщины о помощи. Приехавшие полицейские не смогли вскрыть дверь квартиры. Пришлось вызывать бригаду спасателей, которые обеспечили доступ в жилье. К тому моменту женщина уже погибла.