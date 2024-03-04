Челябинку, до смерти избившую пенсионера в «Красном&Белом», отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Женщину обвиняют в хулиганстве Фото:

Жительницу Челябинска, до смерти избившего пенсионера Владимира Серегина после конфликта в «Красном&Белом», отправили под суд. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, ее обвиняют в хулиганстве.

«Калининский райсуд рассмотрит уголовное дело по факту хулиганства. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы», — рассказал источник.

Изначально по данному инциденту возбудили уголовное дело по 109 статье УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Однако позднее оно было переквалифицировано на «Хулиганство».

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок не ответили.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина была в магазине с подругой. Обе были пьяные и вели себя неподобающе. Серегин сделал им замечания, после которого обвиняемая стала его избивать. Сотрудники магазина смогли разнять драку.

Но женщине этого оказалось мало. Она догнала пенсионера и продолжила наносить удары. За Серегина вступились водители. Мужчина упал на проезжую часть и больше не вставал. От происходящего у него случился инфаркт. Пенсионер скончался по пути в больницу.

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Жительницу Челябинска, до смерти избившего пенсионера Владимира Серегина после конфликта в «Красном&Белом», отправили под суд. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, ее обвиняют в хулиганстве. «Калининский райсуд рассмотрит уголовное дело по факту хулиганства. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы», — рассказал источник. Изначально по данному инциденту возбудили уголовное дело по 109 статье УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Однако позднее оно было переквалифицировано на «Хулиганство». URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок не ответили. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина была в магазине с подругой. Обе были пьяные и вели себя неподобающе. Серегин сделал им замечания, после которого обвиняемая стала его избивать. Сотрудники магазина смогли разнять драку. Но женщине этого оказалось мало. Она догнала пенсионера и продолжила наносить удары. За Серегина вступились водители. Мужчина упал на проезжую часть и больше не вставал. От происходящего у него случился инфаркт. Пенсионер скончался по пути в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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