Челябинку, до смерти избившую пенсионера в «Красном&Белом», отдали под суд

Женщину обвиняют в хулиганстве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительницу Челябинска, до смерти избившего пенсионера Владимира Серегина после конфликта в «Красном&Белом», отправили под суд. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, ее обвиняют в хулиганстве.

«Калининский райсуд рассмотрит уголовное дело по факту хулиганства. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы», — рассказал источник.

Изначально по данному инциденту возбудили уголовное дело по 109 статье УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Однако позднее оно было переквалифицировано на «Хулиганство».

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок не ответили.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина была в магазине с подругой. Обе были пьяные и вели себя неподобающе. Серегин сделал им замечания, после которого обвиняемая стала его избивать. Сотрудники магазина смогли разнять драку.

Но женщине этого оказалось мало. Она догнала пенсионера и продолжила наносить удары. За Серегина вступились водители. Мужчина упал на проезжую часть и больше не вставал. От происходящего у него случился инфаркт. Пенсионер скончался по пути в больницу.