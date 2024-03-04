В Екатеринбурге отменили концерт певицы из списка «нежелательных» артистов

В Екатеринбурге отменили концерт Доры
© Служба новостей «URA.RU»
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Дора должна была выступить в Международный женский день
Дора должна была выступить в Международный женский день Фото:

Вслед за рэп-исполнительницей Инстасамкой концерт в Екатеринбурге отменила и певица Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова). Она должна была выступать 8 марта, но мероприятие перенесли на неопределенный срок. Об этом артистка заявила на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«Саратов, Воронеж, Екатеринбург, очень хотела увидеться с вами в марте, но, к сожалению, наши встречи переносятся на другие даты. Новые даты обязательно сообщу», — говорится в посте.

При этом в афише концерт-холла «Свобода» выступление певицы до сих пор числится. URA.RU запросило информацию у музыкальной площадки, ответ ожидается.

Ранее среди промоутеров начал распространяться список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были нежелательными. В черный список попали 37 артистов среди них — Face (Иван Дремин, признан иноагентом), Morgenshtern (Алишер Валеев, признан иноагентом), Anacondaz, Дора и другие.

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Вслед за рэп-исполнительницей Инстасамкой концерт в Екатеринбурге отменила и певица Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова). Она должна была выступать 8 марта, но мероприятие перенесли на неопределенный срок. Об этом артистка заявила на своей официальной странице во «ВКонтакте». «Саратов, Воронеж, Екатеринбург, очень хотела увидеться с вами в марте, но, к сожалению, наши встречи переносятся на другие даты. Новые даты обязательно сообщу», — говорится в посте. При этом в афише концерт-холла «Свобода» выступление певицы до сих пор числится. URA.RU запросило информацию у музыкальной площадки, ответ ожидается. Ранее среди промоутеров начал распространяться список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были нежелательными. В черный список попали 37 артистов среди них — Face (Иван Дремин, признан иноагентом), Morgenshtern (Алишер Валеев, признан иноагентом), Anacondaz, Дора и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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