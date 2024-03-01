В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки

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Фанатам придется сдавать билеты Фото:

В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева, родом из Тобольска). Ранее его перенесли с 2023 года на март 2024. Менеджер певицы подтвердил telegram-каналу Mash, что она отменила тур по России, то же самое URA.RU сообщили в концерт-холле «Свобода».

«У нас давно произошла отмена. Из афиши выступление Инстасамки мы убрали», — объяснили представители принимающей площадки. Певица должна была выступить 27 марта.

Ранее стало известно, что Инстасамка отменила тур по России — из-за жалоб на свой образ и пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. По информации Mash, ближайший год блогер будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+, а в дальнейшем уроженка Тобольска хочет сменить имидж и работать на более взрослую аудиторию.

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В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева, родом из Тобольска). Ранее его перенесли с 2023 года на март 2024. Менеджер певицы подтвердил telegram-каналу Mash, что она отменила тур по России, то же самое URA.RU сообщили в концерт-холле «Свобода». «У нас давно произошла отмена. Из афиши выступление Инстасамки мы убрали», — объяснили представители принимающей площадки. Певица должна была выступить 27 марта. Ранее стало известно, что Инстасамка отменила тур по России — из-за жалоб на свой образ и пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. По информации Mash, ближайший год блогер будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+, а в дальнейшем уроженка Тобольска хочет сменить имидж и работать на более взрослую аудиторию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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