В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки

01 марта 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Фанатам придется сдавать билеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева, родом из Тобольска). Ранее его перенесли с 2023 года на март 2024. Менеджер певицы подтвердил telegram-каналу Mash, что она отменила тур по России, то же самое URA.RU сообщили в концерт-холле «Свобода». «У нас давно произошла отмена. Из афиши выступление Инстасамки мы убрали», — объяснили представители принимающей площадки. Певица должна была выступить 27 марта. Ранее стало известно, что Инстасамка отменила тур по России — из-за жалоб на свой образ и пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. По информации Mash, ближайший год блогер будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+, а в дальнейшем уроженка Тобольска хочет сменить имидж и работать на более взрослую аудиторию.

В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева, родом из Тобольска). Ранее его перенесли с 2023 года на март 2024. Менеджер певицы подтвердил telegram-каналу Mash, что она отменила тур по России, то же самое URA.RU сообщили в концерт-холле «Свобода». «У нас давно произошла отмена. Из афиши выступление Инстасамки мы убрали», — объяснили представители принимающей площадки. Певица должна была выступить 27 марта. Ранее стало известно, что Инстасамка отменила тур по России — из-за жалоб на свой образ и пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. По информации Mash, ближайший год блогер будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+, а в дальнейшем уроженка Тобольска хочет сменить имидж и работать на более взрослую аудиторию.