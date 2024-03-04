Издание умершего экс-киллера ОПС «Уралмаш» объявило сбор денег

Редакция «Вечерние ведомости» попросила читателей оказать финансовую помощь после смерти Игоря Сычева (архивное офто) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш»

Ежедневная электронная газета «Вечерние ведомости», принадлежавшая умершему 21 февраля бизнесмену и издателю Игорю Сычеву, которого многие ассоциируют с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш», обратилась к своим читателям с просьбой оказать финансовую поддержку. Сообщение появилось в telegram-канале издания.

«Сейчас „Вечерним ведомостям“ придется существовать в новых условиях. <…> Возможно, в канале будет больше рекламы, но редакционную политику менять мы не планируем. <…> Информация о том, как можно поддержать редакцию, есть в описании этого telegram-канала», — говорится в посте.

В сообщении редакция обращает внимание на то, что большую часть расходов Сычев брал на себя (при этом не вмешивался в редакционную политику). «Возможно, вы обратили внимание, что в нашем канале практически нет рекламы, а просьбами о финансовой поддержке вас, наши дорогие читатели, мы беспокоили лишь тогда, когда приходилось собирать средства на неправосудные (по нашему и многих других убеждению) штрафы, назначенные за самую обычную журналистскую деятельность. <…> „Вечерние ведомости“ принципиально не заключали контракты с государственными и муниципальными структурами, чтобы объективно освещать проблемы в органах власти», — подчеркнули в СМИ.

Сычева не стало 21 февраля, за несколько недель до этого он попал в 40-ю горбольницу с инсультом, случившимся на фоне сахарного диабета и коронавируса. Его биография — яркая и противоречивая: он отбыл большой срок за жестокие убийства главарей конкурирующей группировки «Центр», при этом некоторые знакомые называют его «светлым» и «порядочным» человеком.

Источники URA.RU предполагали, что после смерти Сычева содержать «Вечерние ведомости» будут его товарищи. Это был исключительно его актив.