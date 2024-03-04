В челябинском главке поминутно разберут инцидент с убийством военным бывшей жены

Все принятые полицейскими меры будут детально рассмотрены Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В полицейском главке Челябинской области поминутно разберут инцидент с убийством участником СВО Никитой Сидоровым своей бывшей жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках проводимой служебной проверки будет детально установлена картина произошедшего, поминутно разобраны действия всех должностных лиц с момента поступления сообщения на телефон 102 до прибытия наряда на улицу Дегтярева. Полнота и оперативность исчерпывающих мер реагирования каждым сотрудником будут изучены, проанализирована возможность совершения дополнительных действий, направленных на предотвращение преступления. Все принятые решения подвергнутся детальному рассмотрению», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что при выявлении в ходе проверки нарушений алгоритма действий и неисполнения поручений ответственные должностные лица УМВД будут подвергнуты самым жестким дисциплинарным наказаниям, вплоть до освобождения от занимаемых должностей и увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Руководством областного главка принимаются все исчерпывающие меры по исключению подобных ситуаций впредь.

Инцидент произошел на улице Дегтярева в ночь на 25 февраля. Сидоров после пьянки с друзьями пришел домой, но не смог попасть в квартиру, так как бывшая жена закрылась в ней. Он залез в жилье через балкон и принялся избивать женщину. Она звала на помощь. Однако прибывшие на место сотрудник полиции не успели предотвратить летального исхода. Сидоров к тому моменту убил ее.

Военного обвинили в убийстве. По решению суда его отправили в СИЗО, где он проведет минимум два месяца.