В соцсетях расходится слух, что цветочные букеты переносят COVID-19

В социальных сетях расходится слух о том, что через цветы можно заразиться COVID-19. Однако информацию опровергли в Роспотребнадзоре. Об этом URA.RU узнало в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Подобный слух расходился еще в 2020—2021 годах, когда была пандемия коронавируса. Сейчас в преддверии 8 Марта в соцсетях вновь появились сообщения на эту тему. «Даже если каким-то неведомым образом вирус попадает на букет цветов, он там абсолютно нежизнеспособен. Он там сразу погибнет. Вообще коронавирус живет только в организме человека: попав в окружающую среду, он обречен на разрушение», — пояснил «Москве 24» эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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