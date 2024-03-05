В соцсетях расходится слух, что цветочные букеты переносят COVID-19

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Информацию о том, что через букеты можно заразиться коронавирусом, опровергли в Роспотребнадзоре Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях расходится слух о том, что через цветы можно заразиться COVID-19. Однако информацию опровергли в Роспотребнадзоре. Об этом URA.RU узнало в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Подобный слух расходился еще в 2020—2021 годах, когда была пандемия коронавируса. Сейчас в преддверии 8 Марта в соцсетях вновь появились сообщения на эту тему. «Даже если каким-то неведомым образом вирус попадает на букет цветов, он там абсолютно нежизнеспособен. Он там сразу погибнет. Вообще коронавирус живет только в организме человека: попав в окружающую среду, он обречен на разрушение», — пояснил «Москве 24» эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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В социальных сетях расходится слух о том, что через цветы можно заразиться COVID-19. Однако информацию опровергли в Роспотребнадзоре. Об этом URA.RU узнало в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. Подобный слух расходился еще в 2020—2021 годах, когда была пандемия коронавируса. Сейчас в преддверии 8 Марта в соцсетях вновь появились сообщения на эту тему. «Даже если каким-то неведомым образом вирус попадает на букет цветов, он там абсолютно нежизнеспособен. Он там сразу погибнет. Вообще коронавирус живет только в организме человека: попав в окружающую среду, он обречен на разрушение», — пояснил «Москве 24» эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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