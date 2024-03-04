Пермская «Единая Россия» впервые установила размер обязательных взносов

Все собранные в территориях взносы будут оставаться в местных отделениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Члены «Единой России» в Пермском крае должны будут в обязательном порядке платить по 100 рублей взносов в год. Раньше они были добровольными, но решением съезда ЕР в декабре был установлен их обязательный характер. Размер определяют регионы. Как сообщает пресс-служба реготделения ЕР, решением президиума минимальный взнос составит 100 рублей.

«Для членов партии „Единая Россия“ взносы составят не менее 100 рублей в год, для членов местных политсоветов, контрольный комиссий, секретарей и ревизоров первичных отделений — 200 рублей», — говорится в сообщении. Секретари и заместители секретарей местных отделений должны платить не меньше 500 рублей, члены регионального политсовета — не менее 1000 рублей.

Максимальный размер установлен для членов регионального президиума — не меньше 2000 в год. Освобождены от уплаты взносов Герои Советского Союза и РФ, ветераны боевых действий и ветераны ВОВ, многодетные матери и отцы, нетрудоспособные и неработающие пенсионеры.

Первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев пояснил, что логика была простой: 100 рублей — самая минимальная сумма, посильная каждому. По сути это 9 рублей в месяц. «Люди же не просто так шли в партию, они должны чувствовать свою ответственность. Даже в комсомол мы платили по 2 копейки», — пояснил он. Григорьев добавил, что решение о размере взносов может меняться, в зависимости от ситуации и запросов партийцев.

Важно, что все деньги, собранные на местах, остаются в местных отделениях. И они вправе тратить их на свои мероприятия в рамках партийного устава.