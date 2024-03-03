Индустриальный парк ТОР помогает «Курганприбору» выполнять гособоронзаказ

04 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов рассказал, кто помогает с выполнением госзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резиденты индустриального парка ТОР в Кургане помогают выполнять гособоронзаказ для «Курганприбора». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов в ходе визита на производство. «Все резиденты, которые здесь [в индустриальном парке ТОР], участвуют в выполнении гособоронзаказа при возможности свободного оборудования. Вовлечение их в кооперацию позволяет разгрузить загруженность оборонного производства», — рассказал Муратов. Также он отметил, что в мае планируется открытие двух новых цехов на предприятии «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. В ходе визита индустриального парка ТОР глава региона дал старт производству мусоровозов Venom, которые создаются предприятием «ИТМ Спецмашина».

Резиденты индустриального парка ТОР в Кургане помогают выполнять гособоронзаказ для «Курганприбора». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов в ходе визита на производство. «Все резиденты, которые здесь [в индустриальном парке ТОР], участвуют в выполнении гособоронзаказа при возможности свободного оборудования. Вовлечение их в кооперацию позволяет разгрузить загруженность оборонного производства», — рассказал Муратов. Также он отметил, что в мае планируется открытие двух новых цехов на предприятии «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. В ходе визита индустриального парка ТОР глава региона дал старт производству мусоровозов Venom, которые создаются предприятием «ИТМ Спецмашина».