Индустриальный парк ТОР помогает «Курганприбору» выполнять гособоронзаказ

Резиденты индустриального парка ТОР в Кургане помогают выполнять гособоронзаказ для «Курганприбора». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов в ходе визита на производство.
«Все резиденты, которые здесь [в индустриальном парке ТОР], участвуют в выполнении гособоронзаказа при возможности свободного оборудования. Вовлечение их в кооперацию позволяет разгрузить загруженность оборонного производства», — рассказал Муратов. Также он отметил, что в мае планируется открытие двух новых цехов на предприятии «Курганприбор».
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. В ходе визита индустриального парка ТОР глава региона дал старт производству мусоровозов Venom, которые создаются предприятием «ИТМ Спецмашина».
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