03 марта 2024

Индустриальный парк ТОР помогает «Курганприбору» выполнять гособоронзаказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новых предприятий в индустриальном парке "ТОР". Курган , алексеев андрей, муратов сергей
Сергей Муратов рассказал, кто помогает с выполнением госзаказа Фото:

Резиденты индустриального парка ТОР в Кургане помогают выполнять гособоронзаказ для «Курганприбора». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов в ходе визита на производство.

«Все резиденты, которые здесь [в индустриальном парке ТОР], участвуют в выполнении гособоронзаказа при возможности свободного оборудования. Вовлечение их в кооперацию позволяет разгрузить загруженность оборонного производства», — рассказал Муратов. Также он отметил, что в мае планируется открытие двух новых цехов на предприятии «Курганприбор».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. В ходе визита индустриального парка ТОР глава региона дал старт производству мусоровозов Venom, которые создаются предприятием «ИТМ Спецмашина».

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Резиденты индустриального парка ТОР в Кургане помогают выполнять гособоронзаказ для «Курганприбора». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор Сергей Муратов в ходе визита на производство. «Все резиденты, которые здесь [в индустриальном парке ТОР], участвуют в выполнении гособоронзаказа при возможности свободного оборудования. Вовлечение их в кооперацию позволяет разгрузить загруженность оборонного производства», — рассказал Муратов. Также он отметил, что в мае планируется открытие двух новых цехов на предприятии «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. В ходе визита индустриального парка ТОР глава региона дал старт производству мусоровозов Venom, которые создаются предприятием «ИТМ Спецмашина».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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