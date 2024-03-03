Губернатор Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. Фото, видео

04 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Открытие производства состоялось 4 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков вместе с сенатором Сергеем Муратовым приняли участие в открытии производства мусоровозов, названных в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel, передает корреспондент URA.RU. Производством новой техники занимается компания «Кургандормаш», которую возглавляет зять Муратова Юрий Авдалов. «За базу были взяты импортные немецкие образцы. Мы сделали аналог мусоровоза, который качественно отличается от всех имеющихся на рынке аналогов. Эффективность работы данной техники минимум на 30% выше любого российского мусоровоза», — сообщил Авдалов. Он добавил, что его компания начала производить уникальные для России электрические мини-погрузчики, на поставку которых было заключено около 15 контрактов. Шумков, Муратов и Авдалов символически дали старт отгрузки первой партии мусоровозов в количестве 60 единиц. Губернатор отметил, что продукция завода является передовой и современной. По словам Муратова, такие события подтверждают, что регион находится в лидерах промышленного производства. Планами по созданию нового мусоровоза представители завода поделились в сентябре 2023 года. Машину презентовали в Москве. На мероприятие пришли высокопоставленные чиновники областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первой отгруженной партии будет 60 мусоровозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Производством техники занимается завод «Кургандормаш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков вместе с сенатором Сергеем Муратовым приняли участие в открытии производства мусоровозов, названных в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel, передает корреспондент URA.RU. Производством новой техники занимается компания «Кургандормаш», которую возглавляет зять Муратова Юрий Авдалов. «За базу были взяты импортные немецкие образцы. Мы сделали аналог мусоровоза, который качественно отличается от всех имеющихся на рынке аналогов. Эффективность работы данной техники минимум на 30% выше любого российского мусоровоза», — сообщил Авдалов. Он добавил, что его компания начала производить уникальные для России электрические мини-погрузчики, на поставку которых было заключено около 15 контрактов. Шумков, Муратов и Авдалов символически дали старт отгрузки первой партии мусоровозов в количестве 60 единиц. Губернатор отметил, что продукция завода является передовой и современной. По словам Муратова, такие события подтверждают, что регион находится в лидерах промышленного производства. Планами по созданию нового мусоровоза представители завода поделились в сентябре 2023 года. Машину презентовали в Москве.