04 марта 2024

Начальника свердловского СК позвали на работу в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, надбитов анатолий
Анатолий Надбитов год руководит свердловским СК в качестве и. о. Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Исполняющий обязанности начальника свердловского управления Следственного комитета РФ Анатолий Надбитов может перейти на работу в центральный аппарат СК. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Заслуги Надбитова высоко оценены руководством, ему удалось существенно улучшить показатели работы вверенного подразделения, раскрыть ряд сложных уголовных дел (в частности, убийства Далера Бобиева, африканского студента и девушки в Каменске-Уральском) и проявить наступательность в борьбе с преступностью мигрантов. Его уже пригласили на собеседование [в Москву]», — уточнил собеседник.

URA.RU направило запрос в центральный аппарат СК РФ. Ответ на него пришел за подписью помощника руководителя управления свердловского СКР майора юстиции Максима Чалкова. «Обо всех изменениях в составе руководства СУ СК по Свердловской области своевременно сообщается на официальном сайте в разделах «Руководство» и «Структура следственного управления», — следует из ответа регионально следкома.

О том, что Надбитов, с марта 2023-го руководящий свердловским управлением СК в качестве и. о., отказался от полноценного вступления в должность, URA.RU сообщило утром 5 марта. Место может занять его заместитель Константин Мирошниченко, который перешел на работу в свердловский СК из Челябинской области в январе 2023 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющий обязанности начальника свердловского управления Следственного комитета РФ Анатолий Надбитов может перейти на работу в центральный аппарат СК. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Заслуги Надбитова высоко оценены руководством, ему удалось существенно улучшить показатели работы вверенного подразделения, раскрыть ряд сложных уголовных дел (в частности, убийства Далера Бобиева, африканского студента и девушки в Каменске-Уральском) и проявить наступательность в борьбе с преступностью мигрантов. Его уже пригласили на собеседование [в Москву]», — уточнил собеседник. URA.RU направило запрос в центральный аппарат СК РФ. Ответ на него пришел за подписью помощника руководителя управления свердловского СКР майора юстиции Максима Чалкова. «Обо всех изменениях в составе руководства СУ СК по Свердловской области своевременно сообщается на официальном сайте в разделах «Руководство» и «Структура следственного управления», — следует из ответа регионально следкома. О том, что Надбитов, с марта 2023-го руководящий свердловским управлением СК в качестве и. о., отказался от полноценного вступления в должность, URA.RU сообщило утром 5 марта. Место может занять его заместитель Константин Мирошниченко, который перешел на работу в свердловский СК из Челябинской области в январе 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...