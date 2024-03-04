Начальника свердловского СК позвали на работу в Москву

05 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Анатолий Надбитов год руководит свердловским СК в качестве и. о. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Исполняющий обязанности начальника свердловского управления Следственного комитета РФ Анатолий Надбитов может перейти на работу в центральный аппарат СК. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Заслуги Надбитова высоко оценены руководством, ему удалось существенно улучшить показатели работы вверенного подразделения, раскрыть ряд сложных уголовных дел (в частности, убийства Далера Бобиева, африканского студента и девушки в Каменске-Уральском) и проявить наступательность в борьбе с преступностью мигрантов. Его уже пригласили на собеседование [в Москву]», — уточнил собеседник. URA.RU направило запрос в центральный аппарат СК РФ. Ответ на него пришел за подписью помощника руководителя управления свердловского СКР майора юстиции Максима Чалкова. «Обо всех изменениях в составе руководства СУ СК по Свердловской области своевременно сообщается на официальном сайте в разделах «Руководство» и «Структура следственного управления», — следует из ответа регионально следкома. О том, что Надбитов, с марта 2023-го руководящий свердловским управлением СК в качестве и. о., отказался от полноценного вступления в должность, URA.RU сообщило утром 5 марта. Место может занять его заместитель Константин Мирошниченко, который перешел на работу в свердловский СК из Челябинской области в январе 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности начальника свердловского управления Следственного комитета РФ Анатолий Надбитов может перейти на работу в центральный аппарат СК. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Заслуги Надбитова высоко оценены руководством, ему удалось существенно улучшить показатели работы вверенного подразделения, раскрыть ряд сложных уголовных дел (в частности, убийства Далера Бобиева, африканского студента и девушки в Каменске-Уральском) и проявить наступательность в борьбе с преступностью мигрантов. Его уже пригласили на собеседование [в Москву]», — уточнил собеседник. URA.RU направило запрос в центральный аппарат СК РФ. Ответ на него пришел за подписью помощника руководителя управления свердловского СКР майора юстиции Максима Чалкова. «Обо всех изменениях в составе руководства СУ СК по Свердловской области своевременно сообщается на официальном сайте в разделах «Руководство» и «Структура следственного управления», — следует из ответа регионально следкома. О том, что Надбитов, с марта 2023-го руководящий свердловским управлением СК в качестве и. о., отказался от полноценного вступления в должность, URA.RU сообщило утром 5 марта. Место может занять его заместитель Константин Мирошниченко, который перешел на работу в свердловский СК из Челябинской области в январе 2023 года.