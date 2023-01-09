Заместителя руководителя челябинского СК перевели в Екатеринбург

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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Константин Мирошниченко продолжит работу в качестве замруководителя СКР по Свердловской области Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместителя руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константина Мирошниченко перевели по службе в Екатеринбург. Там он будет занимать аналогичную должность, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Мирошниченко переведен в Екатеринбург в рамках кадровой ротации. Он займет должность замруководителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Мирошниченко начал службу еще во время обучения. С 1995 года он занимал должность следователя прокуратуры Катав-Ивановска. В 2007 году был назначен руководителем следственного отдела Ленинского района Челябинска. С августа 2011 года Мирошниченко занимал пост заместителя руководителя СКР по Челябинской области и какое-то время руководил ведомством в качестве и. о.

Ранее в челябинское управление был переведен первый замруководителя СУ СКР по Тюменской области Ахмед Асхабов. В Челябинске он занимает аналогичную должность. Он приступил к работе с 26 декабря 2022 года.

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Заместителя руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константина Мирошниченко перевели по службе в Екатеринбург. Там он будет занимать аналогичную должность, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мирошниченко переведен в Екатеринбург в рамках кадровой ротации. Он займет должность замруководителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Мирошниченко начал службу еще во время обучения. С 1995 года он занимал должность следователя прокуратуры Катав-Ивановска. В 2007 году был назначен руководителем следственного отдела Ленинского района Челябинска. С августа 2011 года Мирошниченко занимал пост заместителя руководителя СКР по Челябинской области и какое-то время руководил ведомством в качестве и. о. Ранее в челябинское управление был переведен первый замруководителя СУ СКР по Тюменской области Ахмед Асхабов. В Челябинске он занимает аналогичную должность. Он приступил к работе с 26 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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