В мире Европа Усманов и его сестра выиграл спор с полицией Германии из-за яхты 04 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 + Защиты Алишера Усманова добилась от полиции Германии и экономиста Андерса Ослунда удаления постов в X Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности По требованию адвокатов основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой были удалены посты в X полиции Германии. Об этом рассказали сами адвокаты, отметив, что твиты использовались для введения санкций. «Защита Алишера Усманова добилась удаления твитов экономиста Андерса Ослунда и уголовной полиции Германии, которые Совет ЕС использовал как обоснование введения санкций», — заявили адвокаты. Их слова приводит РБК. До этого Ослунд назвал Усманова «любимым олигархом президента России Владимир Путина». Эта формулировка стала фигурировать в санкционном списке ЕС, отметили адвокаты. После фраза поменялась на «ведущий бизнесмен». Спустя время давления адвокатов экономист согласился больше не распространять информацию, которая не соответствует действительности. Полиция Германии написала в X, что Исмаилова владеет яхтой «Дильбар». Это стало поводом для включения ее в санкционный список. После ввода ограничений ее исключили из трастов. Исмаилова заявила, что отказывается от своих прав на яхту даже в случае снятия санкций. Немецкая полиция отреагировала на это и удалила твит. По требованию адвокатов основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой были удалены посты в X полиции Германии. Об этом рассказали сами адвокаты, отметив, что твиты использовались для введения санкций. «Защита Алишера Усманова добилась удаления твитов экономиста Андерса Ослунда и уголовной полиции Германии, которые Совет ЕС использовал как обоснование введения санкций», — заявили адвокаты. Их слова приводит РБК. До этого Ослунд назвал Усманова «любимым олигархом президента России Владимир Путина». Эта формулировка стала фигурировать в санкционном списке ЕС, отметили адвокаты. После фраза поменялась на «ведущий бизнесмен». Спустя время давления адвокатов экономист согласился больше не распространять информацию, которая не соответствует действительности. Полиция Германии написала в X, что Исмаилова владеет яхтой «Дильбар». Это стало поводом для включения ее в санкционный список. После ввода ограничений ее исключили из трастов. Исмаилова заявила, что отказывается от своих прав на яхту даже в случае снятия санкций. Немецкая полиция отреагировала на это и удалила твит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям