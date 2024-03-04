Усманов и его сестра выиграл спор с полицией Германии из-за яхты

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Съезд РСПП. Москва, усманов алишер
Защиты Алишера Усманова добилась от полиции Германии и экономиста Андерса Ослунда удаления постов в X Фото:
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По требованию адвокатов основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой были удалены посты в X полиции Германии. Об этом рассказали сами адвокаты, отметив, что твиты использовались для введения санкций.

«Защита Алишера Усманова добилась удаления твитов экономиста Андерса Ослунда и уголовной полиции Германии, которые Совет ЕС использовал как обоснование введения санкций», — заявили адвокаты. Их слова приводит РБК.

До этого Ослунд назвал Усманова «любимым олигархом президента России Владимир Путина». Эта формулировка стала фигурировать в санкционном списке ЕС, отметили адвокаты. После фраза поменялась на «ведущий бизнесмен». Спустя время давления адвокатов экономист согласился больше не распространять информацию, которая не соответствует действительности.

Полиция Германии написала в X, что Исмаилова владеет яхтой «Дильбар». Это стало поводом для включения ее в санкционный список. После ввода ограничений ее исключили из трастов. Исмаилова заявила, что отказывается от своих прав на яхту даже в случае снятия санкций. Немецкая полиция отреагировала на это и удалила твит.

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По требованию адвокатов основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой были удалены посты в X полиции Германии. Об этом рассказали сами адвокаты, отметив, что твиты использовались для введения санкций. «Защита Алишера Усманова добилась удаления твитов экономиста Андерса Ослунда и уголовной полиции Германии, которые Совет ЕС использовал как обоснование введения санкций», — заявили адвокаты. Их слова приводит РБК. До этого Ослунд назвал Усманова «любимым олигархом президента России Владимир Путина». Эта формулировка стала фигурировать в санкционном списке ЕС, отметили адвокаты. После фраза поменялась на «ведущий бизнесмен». Спустя время давления адвокатов экономист согласился больше не распространять информацию, которая не соответствует действительности. Полиция Германии написала в X, что Исмаилова владеет яхтой «Дильбар». Это стало поводом для включения ее в санкционный список. После ввода ограничений ее исключили из трастов. Исмаилова заявила, что отказывается от своих прав на яхту даже в случае снятия санкций. Немецкая полиция отреагировала на это и удалила твит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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