Усманов и его сестра выиграл спор с полицией Германии из-за яхты

По требованию адвокатов основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой были удалены посты в X полиции Германии. Об этом рассказали сами адвокаты, отметив, что твиты использовались для введения санкций.
«Защита Алишера Усманова добилась удаления твитов экономиста Андерса Ослунда и уголовной полиции Германии, которые Совет ЕС использовал как обоснование введения санкций», — заявили адвокаты. Их слова приводит РБК.
До этого Ослунд назвал Усманова «любимым олигархом президента России Владимир Путина». Эта формулировка стала фигурировать в санкционном списке ЕС, отметили адвокаты. После фраза поменялась на «ведущий бизнесмен». Спустя время давления адвокатов экономист согласился больше не распространять информацию, которая не соответствует действительности.
Полиция Германии написала в X, что Исмаилова владеет яхтой «Дильбар». Это стало поводом для включения ее в санкционный список. После ввода ограничений ее исключили из трастов. Исмаилова заявила, что отказывается от своих прав на яхту даже в случае снятия санкций. Немецкая полиция отреагировала на это и удалила твит.
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