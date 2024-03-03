Жительница Кургана получила ожог лица на процедуре у косметолога. Фото

04 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Пилинг лица обернулся для жительницы Кургана ожогом I степени (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Кургана Анастасия Гребенщикова получила ожог лица I степени во время процедуры у косметолога. Девушка проводила пилинг кожи лица второй раз, и заметила резкий запах от средства и сильное жжение, однако косметолог ее успокоила. Об этом пострадавшая рассказала URA.RU. После процедуры она обратилась в больницу, Роспотребнадзор и к адвокату. «Ожог лица I степени после процедуры у косметолога Галины Смертиной. Записалась к ней на пировиноградный пилинг. Он предполагает четыре процедуры с периодичностью раз в неделю. Первая прошла нормально. 13 февраля была вторая процедура: лицо жгло сильнее, пилинг имел сильный запах. Спустя 15 минут на лице появились сукровицы, а к вечеру я была вся в ожогах», — рассказала Анастасия агентству. Девушке пришлось обратиться в больницу. Кожа болела, а при заживлении был сильный зуд. «По итогу на лице остались пятна и шрамы. Шрамы неглубокие, но их видно. Теперь надо прятать лицо от солнца, пятна могут превратиться в пигментные. Я понесла моральный, физический и материальный ущерб. Не смогла начать работу над проектом, а это минус 22000 рублей. Именно эту сумму я озвучила Галине. Она сказала, что подумает и больше не ответила», — добавила собеседница. Стоимость процедур косметолог вернула клиентке и добавила к сумме 1000 рублей. Пострадавшая девушка обратилась с жалобой в Роспотребнадзор и к адвокату. Она опасается, что используемый для процедур пилинг может быть некачественным и опасным для кожи. Анастасия также не уверена, есть ли у косметолога медицинское образование. Косметолог Галина Смертина ответила URA.RU, что в ее практике это непредвиденная ситуация. «При повторной процедуре пилинга, возник эффект более глубокого проникновения пилингового состава. Вследствие чего, возникли повреждения кожи, большие, чем ожидалось. Отмечу, что процедура пилинга и есть получение химического ожога кожи с целью обновления и получения других эффектов», — пояснила косметолог. Смертина предложила клиентке реабилитационную процедуру и дополнительные средства, для облегчения состояния кожи. «Предлагаемой процедурой Гребенщикова воспользовалась в безоплатном порядке, а также получила бесплатно дополнительные средства для улучшения состояния кожи на сумму более 5000 рублей. Я принесла извинения и проявила полное участие. Денежные средства за пилинги возвращены в полном объеме. Дополнительно я оплатила аптечную мазь для регенерации кожи. Таким образом, мной был полностью соблюден протокол постпроцедурного закрытия», — подчеркнула косметолог. По ее словам, у клиентки осталась на лице краснота, которая исчезнет через месяц. Смертина уточнила, что имеет медицинское образование и квалификацию косметолога. С данным пилинговым составом работает давно, ранее таких реакций на коже у клиентов не возникало. Требование клиента заплатить крупную сумму за «молчание в соцсетях» косметолог расценивает как шантаж и вымогательство. Девушке потребовалось лечение и заживление ран от химического ожога. По словам пострадавшей, на коже остались небольшие шрамы Фото: предоставила Анастасия Гребенщикова Жительница Кургана получила ожог кожи лица после процедуры у косметолога Фото: предоставила Анастасия Гребенщикова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана Анастасия Гребенщикова получила ожог лица I степени во время процедуры у косметолога. Девушка проводила пилинг кожи лица второй раз, и заметила резкий запах от средства и сильное жжение, однако косметолог ее успокоила. Об этом пострадавшая рассказала URA.RU. После процедуры она обратилась в больницу, Роспотребнадзор и к адвокату. «Ожог лица I степени после процедуры у косметолога Галины Смертиной. Записалась к ней на пировиноградный пилинг. Он предполагает четыре процедуры с периодичностью раз в неделю. Первая прошла нормально. 13 февраля была вторая процедура: лицо жгло сильнее, пилинг имел сильный запах. Спустя 15 минут на лице появились сукровицы, а к вечеру я была вся в ожогах», — рассказала Анастасия агентству. Девушке пришлось обратиться в больницу. Кожа болела, а при заживлении был сильный зуд. «По итогу на лице остались пятна и шрамы. Шрамы неглубокие, но их видно. Теперь надо прятать лицо от солнца, пятна могут превратиться в пигментные. Я понесла моральный, физический и материальный ущерб. Не смогла начать работу над проектом, а это минус 22000 рублей. Именно эту сумму я озвучила Галине. Она сказала, что подумает и больше не ответила», — добавила собеседница. Стоимость процедур косметолог вернула клиентке и добавила к сумме 1000 рублей. Пострадавшая девушка обратилась с жалобой в Роспотребнадзор и к адвокату. Она опасается, что используемый для процедур пилинг может быть некачественным и опасным для кожи. Анастасия также не уверена, есть ли у косметолога медицинское образование. Косметолог Галина Смертина ответила URA.RU, что в ее практике это непредвиденная ситуация. «При повторной процедуре пилинга, возник эффект более глубокого проникновения пилингового состава. Вследствие чего, возникли повреждения кожи, большие, чем ожидалось. Отмечу, что процедура пилинга и есть получение химического ожога кожи с целью обновления и получения других эффектов», — пояснила косметолог. Смертина предложила клиентке реабилитационную процедуру и дополнительные средства, для облегчения состояния кожи. «Предлагаемой процедурой Гребенщикова воспользовалась в безоплатном порядке, а также получила бесплатно дополнительные средства для улучшения состояния кожи на сумму более 5000 рублей. Я принесла извинения и проявила полное участие. Денежные средства за пилинги возвращены в полном объеме. Дополнительно я оплатила аптечную мазь для регенерации кожи. Таким образом, мной был полностью соблюден протокол постпроцедурного закрытия», — подчеркнула косметолог. По ее словам, у клиентки осталась на лице краснота, которая исчезнет через месяц. Смертина уточнила, что имеет медицинское образование и квалификацию косметолога. С данным пилинговым составом работает давно, ранее таких реакций на коже у клиентов не возникало. Требование клиента заплатить крупную сумму за «молчание в соцсетях» косметолог расценивает как шантаж и вымогательство.