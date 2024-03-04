Чем известна пермская колония, где произошел крупный пожар

В пермской колонии, где произошел пожар, вымогали деньги с заключенных

04 марта 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

В ИК-37 гибли заключенные и вымогали деньги с осужденных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В исправительной колонии № 37 произошел крупный пожар. Его площадь составила 1700 квадратных метров. Пострадавших и погибших в огне нет, так как в момент возгорания все находились на обеде. За два с половиной часа огонь удалось потушить. Колония была образована в 1973 году, а в 2016 году была преобразована в колонию строгого режима, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. За годы работы эта колония не раз фигурировала в новостях с негативным окрасом. В 2018 году в ИК-37 произошел скандал с гибелью осужденного. Бывший сотрудник ОМОНа Артем Тронин был найден погибшим в ночь на 1 января. До этого он жаловался родным на то, что в колонии его унижают и издеваются. Якобы один из сотрудников колонии угрожал осужденному. Претензией было то, что Тронин принял ислам. Тогда следователи возбуждали уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Осужденные, отбывающие наказание в этой колонии, рассказывали правозащитникам, что им не оказывают медицинскую помощь. Одного из заключенных более месяца не отправляли в стационар, хотя в колонию приезжала скорая помощь и медики говорили, что больного необходимо госпитализировать. Также сообщалось, что в 2019 году заключенный с открытой формой туберкулеза два месяца прожил в общем бараке. В 2023 году в исправительном учреждении вспыхнул очередной скандал. Один из заключенных обвинил руководство колонии в вымогательстве денег. Осужденный Алиев записал видео, на котором показал, что его заставили на собственные средства построить кафе на территории учреждения. Также заявил, что на собственные деньги покупал продукты для заведения. После этого в краевом ГУФСИН инициировали внутреннюю проверку. Впоследствии следователями управления СКР по пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника ИК-37 Андрея Шварева по статье «Превышение должностных полномочий». По данным ГУФСИН по Пермскому краю, после пожара колония работает в штатном режиме. Ее вместимость составляет 630 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В исправительной колонии № 37 произошел крупный пожар. Его площадь составила 1700 квадратных метров. Пострадавших и погибших в огне нет, так как в момент возгорания все находились на обеде. За два с половиной часа огонь удалось потушить. Колония была образована в 1973 году, а в 2016 году была преобразована в колонию строгого режима, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. За годы работы эта колония не раз фигурировала в новостях с негативным окрасом. В 2018 году в ИК-37 произошел скандал с гибелью осужденного. Бывший сотрудник ОМОНа Артем Тронин был найден погибшим в ночь на 1 января. До этого он жаловался родным на то, что в колонии его унижают и издеваются. Якобы один из сотрудников колонии угрожал осужденному. Претензией было то, что Тронин принял ислам. Тогда следователи возбуждали уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Осужденные, отбывающие наказание в этой колонии, рассказывали правозащитникам, что им не оказывают медицинскую помощь. Одного из заключенных более месяца не отправляли в стационар, хотя в колонию приезжала скорая помощь и медики говорили, что больного необходимо госпитализировать. Также сообщалось, что в 2019 году заключенный с открытой формой туберкулеза два месяца прожил в общем бараке. В 2023 году в исправительном учреждении вспыхнул очередной скандал. Один из заключенных обвинил руководство колонии в вымогательстве денег. Осужденный Алиев записал видео, на котором показал, что его заставили на собственные средства построить кафе на территории учреждения. Также заявил, что на собственные деньги покупал продукты для заведения. После этого в краевом ГУФСИН инициировали внутреннюю проверку. Впоследствии следователями управления СКР по пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника ИК-37 Андрея Шварева по статье «Превышение должностных полномочий». По данным ГУФСИН по Пермскому краю, после пожара колония работает в штатном режиме. Ее вместимость составляет 630 человек.