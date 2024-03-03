Спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре

В некоторых районах Югры 5 марта ожидаются обильные снегопады и метель. Об опасностях неблагоприятных условий агентству URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«Ночью 5 марта в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районе, городах Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Пыть-Ях и Нефтеюганск ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде снегопадов и метелей», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Также спасатели предупреждают о том, что существенно увеличивается риск схода снега с крыш и рекламных щитов. При попадании в чрезвычайную ситуацию звоните по номерам экстренных служб 112 и 01.
Ранее URA.RU писало о том, что пик снегопадов в Ханты-Мансийском автономном округе придется на 5 марта. В Нижневартовске, Сургуте и Когалыме синоптики прогнозируют выпадение почти 8 миллиметров осадков.
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