03 марта 2024

Спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, автомобили, фары, вьюга, мороз, автотранспорт
5 марта ожидаются обильные снегопады и метель Фото:

В некоторых районах Югры 5 марта ожидаются обильные снегопады и метель. Об опасностях неблагоприятных условий агентству URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Ночью 5 марта в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районе, городах Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Пыть-Ях и Нефтеюганск ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде снегопадов и метелей», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Также спасатели предупреждают о том, что существенно увеличивается риск схода снега с крыш и рекламных щитов. При попадании в чрезвычайную ситуацию звоните по номерам экстренных служб 112 и 01.

Ранее URA.RU писало о том, что пик снегопадов в Ханты-Мансийском автономном округе придется на 5 марта. В Нижневартовске, Сургуте и Когалыме синоптики прогнозируют выпадение почти 8 миллиметров осадков.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В некоторых районах Югры 5 марта ожидаются обильные снегопады и метель. Об опасностях неблагоприятных условий агентству URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Ночью 5 марта в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районе, городах Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Пыть-Ях и Нефтеюганск ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде снегопадов и метелей», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Также спасатели предупреждают о том, что существенно увеличивается риск схода снега с крыш и рекламных щитов. При попадании в чрезвычайную ситуацию звоните по номерам экстренных служб 112 и 01. Ранее URA.RU писало о том, что пик снегопадов в Ханты-Мансийском автономном округе придется на 5 марта. В Нижневартовске, Сургуте и Когалыме синоптики прогнозируют выпадение почти 8 миллиметров осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...