03 марта 2024

Коллекционный советский автомобиль выставили на продажу в Ноябрьске. Скрин

На Ямале продают раритетный «Москвич» военного выпуска за 1,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, ретро автомобиль, газ 21
«Москвич» военной поры выставили на продажу в Ноябрьске. Фото:

Коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей, сообщает «Авито-Авто».

«Продам „Москвич“ 1941 года выпуска. На ходу. В объявлении указано „Москвич-400“, просто сайт не дает данных, все вопросы по телефону. Оригинальный ПТС», — говорится в объявлении.

Хозяин «Москвича» указывает две даты выпуска автомобиля — 1941 и 1946 годы, а также пробег в 10 тысяч км, задний привод. Как следует из надписей на запасном колесе, какое-то время раритетное авто, скорее всего, использовалось как прокатное для свадебных торжеств.

Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей.
Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей.

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Коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей, сообщает «Авито-Авто». «Продам „Москвич“ 1941 года выпуска. На ходу. В объявлении указано „Москвич-400“, просто сайт не дает данных, все вопросы по телефону. Оригинальный ПТС», — говорится в объявлении. Хозяин «Москвича» указывает две даты выпуска автомобиля — 1941 и 1946 годы, а также пробег в 10 тысяч км, задний привод. Как следует из надписей на запасном колесе, какое-то время раритетное авто, скорее всего, использовалось как прокатное для свадебных торжеств. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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