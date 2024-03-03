Коллекционный советский автомобиль выставили на продажу в Ноябрьске. Скрин

На Ямале продают раритетный «Москвич» военного выпуска за 1,5 млн рублей

04 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

«Москвич» военной поры выставили на продажу в Ноябрьске. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей, сообщает «Авито-Авто». «Продам „Москвич“ 1941 года выпуска. На ходу. В объявлении указано „Москвич-400“, просто сайт не дает данных, все вопросы по телефону. Оригинальный ПТС», — говорится в объявлении. Хозяин «Москвича» указывает две даты выпуска автомобиля — 1941 и 1946 годы, а также пробег в 10 тысяч км, задний привод. Как следует из надписей на запасном колесе, какое-то время раритетное авто, скорее всего, использовалось как прокатное для свадебных торжеств. Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей. Авито-Авто Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей.

Коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей, сообщает «Авито-Авто». «Продам „Москвич“ 1941 года выпуска. На ходу. В объявлении указано „Москвич-400“, просто сайт не дает данных, все вопросы по телефону. Оригинальный ПТС», — говорится в объявлении. Хозяин «Москвича» указывает две даты выпуска автомобиля — 1941 и 1946 годы, а также пробег в 10 тысяч км, задний привод. Как следует из надписей на запасном колесе, какое-то время раритетное авто, скорее всего, использовалось как прокатное для свадебных торжеств. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей.