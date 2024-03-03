Коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 млн рублей, сообщает «Авито-Авто».
«Продам „Москвич“ 1941 года выпуска. На ходу. В объявлении указано „Москвич-400“, просто сайт не дает данных, все вопросы по телефону. Оригинальный ПТС», — говорится в объявлении.
Хозяин «Москвича» указывает две даты выпуска автомобиля — 1941 и 1946 годы, а также пробег в 10 тысяч км, задний привод. Как следует из надписей на запасном колесе, какое-то время раритетное авто, скорее всего, использовалось как прокатное для свадебных торжеств.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.