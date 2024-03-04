Екатеринбурженки забронировали всех стриптизеров на 8 Марта

04 марта 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге вырос спрос на стриптизеров в преддверии 8 Марта Фото: Александра Игнатюк © URA.RU В Екатеринбурге в преддверии 8 Марта оказались забронированы все выступления мужского стриптиза. Ценник некоторых из них достигает 10 000 рублей за пять минут танцев, об этом URA.RU рассказал один из участников «Мужского танцевального шоу», которое можно забронировать на сайте «Авито». «На 7 — 8 марта уже нет людей, все заняты. Возможно, есть свободные танцоры на 9 марта, но это нужно обсуждать. Пятиминутное выступление стоит от 10 000 рублей», — поделился собеседник. По его словам, в арсенале имеются всевозможные костюмы: полицейский, курьер, кот, джентльмен.



Остальные компании с услугами стриптиза на сайте «Авито» также рассказали, что все танцоры у них заняты. «Свободного нет никого» и «Бронировать надо раньше» сообщили представители танцевальных шоу. В известном мужском стрип-шоу «Жигало» в Екатеринбурге корреспонденту агентства тоже ответили, что 8 Марта не смогут провести выступление. По словам собеседника, танцевальный коллектив уедет выступать в Нижний Тагил.





В Екатеринбурге в преддверии 8 Марта оказались забронированы все выступления мужского стриптиза. Ценник некоторых из них достигает 10 000 рублей за пять минут танцев, об этом URA.RU рассказал один из участников «Мужского танцевального шоу», которое можно забронировать на сайте «Авито». «На 7 — 8 марта уже нет людей, все заняты. Возможно, есть свободные танцоры на 9 марта, но это нужно обсуждать. Пятиминутное выступление стоит от 10 000 рублей», — поделился собеседник. По его словам, в арсенале имеются всевозможные костюмы: полицейский, курьер, кот, джентльмен. Остальные компании с услугами стриптиза на сайте «Авито» также рассказали, что все танцоры у них заняты. «Свободного нет никого» и «Бронировать надо раньше» сообщили представители танцевальных шоу. В известном мужском стрип-шоу «Жигало» в Екатеринбурге корреспонденту агентства тоже ответили, что 8 Марта не смогут провести выступление. По словам собеседника, танцевальный коллектив уедет выступать в Нижний Тагил.