Суд снял арест со сбежавшего в США бывшего вице-мэра Копейска Левита

04 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Челябинский областной вернул материал по мере пресечения Алексея Левита на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд отменил срок в СИЗО заочно арестованному и сбежавшему в США из-за обвинений сразу по нескольким статьям УК РФ бывшему вице-мэру Копейска Алексею Левиту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, материал направлен на новое судебное рассмотрение. «Суд отменил постановление Копейского горсуда, которым в отношении Левита избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Материал направлен на новое судебное рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом, представляющим интересы Левита в суде, Павлом Дорофеевым. По его словам, стратегия защиты по делу Левита не меняется — они и дальше намерены добиваться признания своего клиента невиновным. Левит попал под следствие осенью 2016 года. По версии следствия, еще в начале года между управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска, которое курировал Левит, и ООО «Тепло и Сервис» был заключен договор аренды котельных и тепловых сетей в поселке Октябрьском. Однако летом данные объекты были незаконно переданы другому юрлицу. Своими действиями Левит нанес компании ущерб на сумму в 6,5 млн рублей. Помимо Левита в списке обвиняемых находился занимавший в те годы пост мэра Копейска Вячеслав Истомин. В отличие от Левита он не стал скрываться от правосудия, получив четыре с половиной года колонии строгого режима. Алексей Левит находится в международном розыске Скрин: официальный сайт «МВД РФ» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд отменил срок в СИЗО заочно арестованному и сбежавшему в США из-за обвинений сразу по нескольким статьям УК РФ бывшему вице-мэру Копейска Алексею Левиту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, материал направлен на новое судебное рассмотрение. «Суд отменил постановление Копейского горсуда, которым в отношении Левита избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Материал направлен на новое судебное рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом, представляющим интересы Левита в суде, Павлом Дорофеевым. По его словам, стратегия защиты по делу Левита не меняется — они и дальше намерены добиваться признания своего клиента невиновным. Левит попал под следствие осенью 2016 года. По версии следствия, еще в начале года между управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска, которое курировал Левит, и ООО «Тепло и Сервис» был заключен договор аренды котельных и тепловых сетей в поселке Октябрьском. Однако летом данные объекты были незаконно переданы другому юрлицу. Своими действиями Левит нанес компании ущерб на сумму в 6,5 млн рублей. Помимо Левита в списке обвиняемых находился занимавший в те годы пост мэра Копейска Вячеслав Истомин. В отличие от Левита он не стал скрываться от правосудия, получив четыре с половиной года колонии строгого режима.