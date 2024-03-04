Суд снял арест со сбежавшего в США бывшего вице-мэра Копейска Левита

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, наказание, преступление, правосудие, суд, челябинский областной суд
Челябинский областной вернул материал по мере пресечения Алексея Левита на новое рассмотрение Фото:

Челябинский областной суд отменил срок в СИЗО заочно арестованному и сбежавшему в США из-за обвинений сразу по нескольким статьям УК РФ бывшему вице-мэру Копейска Алексею Левиту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, материал направлен на новое судебное рассмотрение.

«Суд отменил постановление Копейского горсуда, которым в отношении Левита избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Материал направлен на новое судебное рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

URA.RU связалось с адвокатом, представляющим интересы Левита в суде, Павлом Дорофеевым. По его словам, стратегия защиты по делу Левита не меняется — они и дальше намерены добиваться признания своего клиента невиновным.

Левит попал под следствие осенью 2016 года. По версии следствия, еще в начале года между управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска, которое курировал Левит, и ООО «Тепло и Сервис» был заключен договор аренды котельных и тепловых сетей в поселке Октябрьском. Однако летом данные объекты были незаконно переданы другому юрлицу. Своими действиями Левит нанес компании ущерб на сумму в 6,5 млн рублей.

Помимо Левита в списке обвиняемых находился занимавший в те годы пост мэра Копейска Вячеслав Истомин. В отличие от Левита он не стал скрываться от правосудия, получив четыре с половиной года колонии строгого режима.

Алексей Левит находится в международном розыске
Алексей Левит находится в международном розыске
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Челябинский областной суд отменил срок в СИЗО заочно арестованному и сбежавшему в США из-за обвинений сразу по нескольким статьям УК РФ бывшему вице-мэру Копейска Алексею Левиту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, материал направлен на новое судебное рассмотрение. «Суд отменил постановление Копейского горсуда, которым в отношении Левита избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Материал направлен на новое судебное рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом, представляющим интересы Левита в суде, Павлом Дорофеевым. По его словам, стратегия защиты по делу Левита не меняется — они и дальше намерены добиваться признания своего клиента невиновным. Левит попал под следствие осенью 2016 года. По версии следствия, еще в начале года между управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска, которое курировал Левит, и ООО «Тепло и Сервис» был заключен договор аренды котельных и тепловых сетей в поселке Октябрьском. Однако летом данные объекты были незаконно переданы другому юрлицу. Своими действиями Левит нанес компании ущерб на сумму в 6,5 млн рублей. Помимо Левита в списке обвиняемых находился занимавший в те годы пост мэра Копейска Вячеслав Истомин. В отличие от Левита он не стал скрываться от правосудия, получив четыре с половиной года колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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