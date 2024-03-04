На Украине признались, сколько потратили конфискованных денег России

Премьер Украины Шмыгаль: Киев потратил 788 млн долларов, конфискованных у РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Украина изъяла более 700 млн долларов российских банков и предприятий, заявил Денис Шмыгаль Фото:

За 2023 год Украина потратила порядка 788,4 миллиона долларов конфискованных активов России. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (около 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов», — заявил Шмыгаль в разговоре с журналистами. Трансляция проходила на youtube-канале украинского кабмина. Премьер уточнил, что это средства российских банков и предприятий, существовавших на Украине.

Указ о конфискации российских активов был согласован президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2022 года. В феврале сообщалось, что Киев планирует продать более 600 российских активов, попавших под украинские санкции.

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За 2023 год Украина потратила порядка 788,4 миллиона долларов конфискованных активов России. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (около 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов», — заявил Шмыгаль в разговоре с журналистами. Трансляция проходила на youtube-канале украинского кабмина. Премьер уточнил, что это средства российских банков и предприятий, существовавших на Украине. Указ о конфискации российских активов был согласован президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2022 года. В феврале сообщалось, что Киев планирует продать более 600 российских активов, попавших под украинские санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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