На Украине признались, сколько потратили конфискованных денег России

За 2023 год Украина потратила порядка 788,4 миллиона долларов конфискованных активов России. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (около 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов», — заявил Шмыгаль в разговоре с журналистами. Трансляция проходила на youtube-канале украинского кабмина. Премьер уточнил, что это средства российских банков и предприятий, существовавших на Украине.
Указ о конфискации российских активов был согласован президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2022 года. В феврале сообщалось, что Киев планирует продать более 600 российских активов, попавших под украинские санкции.
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