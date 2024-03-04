В мире Украина На Украине признались, сколько потратили конфискованных денег России Премьер Украины Шмыгаль: Киев потратил 788 млн долларов, конфискованных у РФ 04 марта 2024 в 18:27 Размер текста - 17 + Украина изъяла более 700 млн долларов российских банков и предприятий, заявил Денис Шмыгаль Фото: Официальный сайт президента Украины За 2023 год Украина потратила порядка 788,4 миллиона долларов конфискованных активов России. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (около 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов», — заявил Шмыгаль в разговоре с журналистами. Трансляция проходила на youtube-канале украинского кабмина. Премьер уточнил, что это средства российских банков и предприятий, существовавших на Украине. Указ о конфискации российских активов был согласован президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2022 года. В феврале сообщалось, что Киев планирует продать более 600 российских активов, попавших под украинские санкции. За 2023 год Украина потратила порядка 788,4 миллиона долларов конфискованных активов России. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (около 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов», — заявил Шмыгаль в разговоре с журналистами. Трансляция проходила на youtube-канале украинского кабмина. Премьер уточнил, что это средства российских банков и предприятий, существовавших на Украине. Указ о конфискации российских активов был согласован президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2022 года. В феврале сообщалось, что Киев планирует продать более 600 российских активов, попавших под украинские санкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям