18 февраля 2024

Украина намерена продать 691 российский актив и забрать деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Коваль отметил, что доходы от продажи активов пойдут на восстановление страны Фото:

Киевский режим планирует продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

«В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — заявил Коваль на японской конференции по восстановлению Украины, трансляция шла на youtube-канале новостного издания NHK WORLD-JAPAN. По его словам, доходы от продажи российских активов пойдут на восстановление Украины.

Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.

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Киевский режим планирует продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль. «В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — заявил Коваль на японской конференции по восстановлению Украины, трансляция шла на youtube-канале новостного издания NHK WORLD-JAPAN. По его словам, доходы от продажи российских активов пойдут на восстановление Украины. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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