Украина намерена продать 691 российский актив и забрать деньги

Киевский режим планирует продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.
«В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — заявил Коваль на японской конференции по восстановлению Украины, трансляция шла на youtube-канале новостного издания NHK WORLD-JAPAN. По его словам, доходы от продажи российских активов пойдут на восстановление Украины.
Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.
Киевский режим планирует продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль. «В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — заявил Коваль на японской конференции по восстановлению Украины, трансляция шла на youtube-канале новостного издания NHK WORLD-JAPAN. По его словам, доходы от продажи российских активов пойдут на восстановление Украины. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.