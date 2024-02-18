Украина намерена продать 691 российский актив и забрать деньги

19 февраля 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Виталий Коваль отметил, что доходы от продажи активов пойдут на восстановление страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Киевский режим планирует продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль. «В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — заявил Коваль на японской конференции по восстановлению Украины, трансляция шла на youtube-канале новостного издания NHK WORLD-JAPAN . По его словам, доходы от продажи российских активов пойдут на восстановление Украины. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.

Киевский режим планирует продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль. «В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — заявил Коваль на японской конференции по восстановлению Украины, трансляция шла на youtube-канале новостного издания NHK WORLD-JAPAN. По его словам, доходы от продажи российских активов пойдут на восстановление Украины. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.