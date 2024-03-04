Пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет под Новосибирском, отстранили

Пилоты «Уральских авиалиний» находятся в отпуске без содержания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Комиссия «Уральских авиалиний» рекомендовала авиакомпании отстранить от полетов пилотов, посадивших самолет в пшеничном поле под Новосибирском. Об этом URA.RU рассказала супруга одного из пилотов Анна Семенова.

«Каждый месяц пишут заявления на отпуск без содержания. Сейчас до 1 апреля сидят. Ждем отчет комиссии. Пока его не будет, видимо, так и будут без содержания сидеть. Я так понимаю, и судьба самолета не будет решена до обнародования этого отчета», — поделилась Семенова с корреспондентом агентства.

При этом, по словам Сергея Семенова, одна из последних комиссий, прошедших внутри авиакомпании, рекомендовала отстранить пилотов от полетов. «„Уральские авиалинии“ нас отстранили. Пока сидим. У меня жена и трое несовершеннолетних детей. Вынуждены жить на накопления», — отметил пилот.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «Уральские авиалинии». Там заявили, что пилоты рейса U6-1383 находятся в отпуске без содержания до окончания расследования.

Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля. По другой версии, борт могут разобрать на запчасти. Вся информация об инциденте на пшеничном поле — в отдельном сюжете URA.RU.