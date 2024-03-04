На челябинских базах отдыха забронировали все номера к 8 Марта

05 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Основная доля номерного фонда была распродана к концу февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базах отдыха Челябинской области забронировали все номера к Международному женскому дню. О том, что свободных апартаментов с 8 по 10 марта не осталось, URA.RU сообщили в местах отдыха. «Номерной фонд с 8 по 10 марта забронирован полностью. Последние апартаменты в эти даты куплены полторы недели назад. Свободными остались два стандартных номера, но только с 8 на 9 марта», — сообщили URA.RU в отеле «Еловое». Полностью забронирован номерной фонд отеля «Фонград» и на территории горнолыжного курорта «Золотая долина». Такая же ситуация на термальном курорте «Баден-Баден». На курорте «Утес» свободным остался стандартный номер с односпальной кроватью за 14,2 тысячи рублей с питанием. Стандарт с двумя односпальными кроватями еще не забронирован на базе отдыха «Форелька». Там стоимость с завтраком на двоих составит 8,4 тысячи рублей за две ночи. В отеле «Золотой пляж» действуют три предложения от 15 до 19,5 тысячи рублей. В их числе номера класса «студия», «джуниор сюит» и «ДеЛюкс», а также четыре вида апартаментов.

На базах отдыха Челябинской области забронировали все номера к Международному женскому дню. О том, что свободных апартаментов с 8 по 10 марта не осталось, URA.RU сообщили в местах отдыха. «Номерной фонд с 8 по 10 марта забронирован полностью. Последние апартаменты в эти даты куплены полторы недели назад. Свободными остались два стандартных номера, но только с 8 на 9 марта», — сообщили URA.RU в отеле «Еловое». Полностью забронирован номерной фонд отеля «Фонград» и на территории горнолыжного курорта «Золотая долина». Такая же ситуация на термальном курорте «Баден-Баден». На курорте «Утес» свободным остался стандартный номер с односпальной кроватью за 14,2 тысячи рублей с питанием. Стандарт с двумя односпальными кроватями еще не забронирован на базе отдыха «Форелька». Там стоимость с завтраком на двоих составит 8,4 тысячи рублей за две ночи. В отеле «Золотой пляж» действуют три предложения от 15 до 19,5 тысячи рублей. В их числе номера класса «студия», «джуниор сюит» и «ДеЛюкс», а также четыре вида апартаментов.