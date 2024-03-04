Тюменская певица победила на престижном всемирном фестивале

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Всемирный фестиваль молодёжи 4 марта. Сочи
Конкурс проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус Фото:

Тюменская исполнительница стала победительницей первого дня конкурса «Открытый микрофон», который проходит в рамках Всемирного дня молодежи. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства.

«Тюменская исполнительница покорила сердца иностранных участников ВФМ. Победителем первого дня конкурса с русской народной песней стала представительница Тюменской области Миляуша Бегежанова», — говорится в сообщении.

Известно, что в рамках «Открытого микрофона» молодые люди из разных стран поют, читают стихи на родном языке, исполняют национальные танцы. Зрители ежедневно выбирают лучшие номера.

Ранее URA.RU рассказало, что стенд с проектом тюменского кампуса вызвал бурный интерес у участников ВФМ-2024. Проектом заинтересовались студенты и преподаватели из нескольких стран.

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Тюменская исполнительница стала победительницей первого дня конкурса «Открытый микрофон», который проходит в рамках Всемирного дня молодежи. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства. «Тюменская исполнительница покорила сердца иностранных участников ВФМ. Победителем первого дня конкурса с русской народной песней стала представительница Тюменской области Миляуша Бегежанова», — говорится в сообщении. Известно, что в рамках «Открытого микрофона» молодые люди из разных стран поют, читают стихи на родном языке, исполняют национальные танцы. Зрители ежедневно выбирают лучшие номера. Ранее URA.RU рассказало, что стенд с проектом тюменского кампуса вызвал бурный интерес у участников ВФМ-2024. Проектом заинтересовались студенты и преподаватели из нескольких стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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