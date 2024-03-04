Тюменская певица победила на престижном всемирном фестивале

04 марта 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Конкурс проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская исполнительница стала победительницей первого дня конкурса «Открытый микрофон», который проходит в рамках Всемирного дня молодежи. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства. «Тюменская исполнительница покорила сердца иностранных участников ВФМ. Победителем первого дня конкурса с русской народной песней стала представительница Тюменской области Миляуша Бегежанова», — говорится в сообщении. Известно, что в рамках «Открытого микрофона» молодые люди из разных стран поют, читают стихи на родном языке, исполняют национальные танцы. Зрители ежедневно выбирают лучшие номера. Ранее URA.RU рассказало, что стенд с проектом тюменского кампуса вызвал бурный интерес у участников ВФМ-2024. Проектом заинтересовались студенты и преподаватели из нескольких стран.

Тюменская исполнительница стала победительницей первого дня конкурса «Открытый микрофон», который проходит в рамках Всемирного дня молодежи. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства. «Тюменская исполнительница покорила сердца иностранных участников ВФМ. Победителем первого дня конкурса с русской народной песней стала представительница Тюменской области Миляуша Бегежанова», — говорится в сообщении. Известно, что в рамках «Открытого микрофона» молодые люди из разных стран поют, читают стихи на родном языке, исполняют национальные танцы. Зрители ежедневно выбирают лучшие номера. Ранее URA.RU рассказало, что стенд с проектом тюменского кампуса вызвал бурный интерес у участников ВФМ-2024. Проектом заинтересовались студенты и преподаватели из нескольких стран.