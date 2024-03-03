03 марта 2024

В столице ЯНАО стартовал капитальный ремонт лицея

Салехардский лицей приблизят к формату высшего учебного заведения
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, уроки, лицей
К сентябрю 2025 года обновят лице в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) начались ремонтные работы в лицее, которые должны закончить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.

«В салехардском лицее, который горожанам больше известен, как „канадка“, начался капитальный ремонт. К настоящему моменту уже полностью демонтированы перегородки второго и третьего этажей, через пару дней приступят к демонтажу первого этажа. Установлены конструкции для прогулок и отдыха. Кровля и фасад обновятся на 100%. Вместо привычных кабинетов будет много свободных пространств — появится больше территорий для внеклассной и проектной работы и открытых пространств с возможностью зонирования», — говорится в сообщении.

В лицее появится большая библиотека с читальными залами. Школьники смогут заниматься спортом на беговых дорожках и игровом поле. Образовательное учреждение подготовят к 1 сентября 2025 года.

Ранее URA.RU сообщило об окончании капитального ремонта школы в Губкинском (ЯНАО). Учебное заведение было обновлено по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова.

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В Салехарде (ЯНАО) начались ремонтные работы в лицее, которые должны закончить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «В салехардском лицее, который горожанам больше известен, как „канадка“, начался капитальный ремонт. К настоящему моменту уже полностью демонтированы перегородки второго и третьего этажей, через пару дней приступят к демонтажу первого этажа. Установлены конструкции для прогулок и отдыха. Кровля и фасад обновятся на 100%. Вместо привычных кабинетов будет много свободных пространств — появится больше территорий для внеклассной и проектной работы и открытых пространств с возможностью зонирования», — говорится в сообщении. В лицее появится большая библиотека с читальными залами. Школьники смогут заниматься спортом на беговых дорожках и игровом поле. Образовательное учреждение подготовят к 1 сентября 2025 года. Ранее URA.RU сообщило об окончании капитального ремонта школы в Губкинском (ЯНАО). Учебное заведение было обновлено по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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