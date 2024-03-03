В столице ЯНАО стартовал капитальный ремонт лицея

Салехардский лицей приблизят к формату высшего учебного заведения

04 марта 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

К сентябрю 2025 года обновят лице в Салехарде Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) начались ремонтные работы в лицее, которые должны закончить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «В салехардском лицее, который горожанам больше известен, как „канадка“, начался капитальный ремонт. К настоящему моменту уже полностью демонтированы перегородки второго и третьего этажей, через пару дней приступят к демонтажу первого этажа. Установлены конструкции для прогулок и отдыха. Кровля и фасад обновятся на 100%. Вместо привычных кабинетов будет много свободных пространств — появится больше территорий для внеклассной и проектной работы и открытых пространств с возможностью зонирования», — говорится в сообщении. В лицее появится большая библиотека с читальными залами. Школьники смогут заниматься спортом на беговых дорожках и игровом поле. Образовательное учреждение подготовят к 1 сентября 2025 года. Ранее URA.RU сообщило об окончании капитального ремонта школы в Губкинском (ЯНАО). Учебное заведение было обновлено по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова.

В Салехарде (ЯНАО) начались ремонтные работы в лицее, которые должны закончить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «В салехардском лицее, который горожанам больше известен, как „канадка“, начался капитальный ремонт. К настоящему моменту уже полностью демонтированы перегородки второго и третьего этажей, через пару дней приступят к демонтажу первого этажа. Установлены конструкции для прогулок и отдыха. Кровля и фасад обновятся на 100%. Вместо привычных кабинетов будет много свободных пространств — появится больше территорий для внеклассной и проектной работы и открытых пространств с возможностью зонирования», — говорится в сообщении. В лицее появится большая библиотека с читальными залами. Школьники смогут заниматься спортом на беговых дорожках и игровом поле. Образовательное учреждение подготовят к 1 сентября 2025 года. Ранее URA.RU сообщило об окончании капитального ремонта школы в Губкинском (ЯНАО). Учебное заведение было обновлено по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова.