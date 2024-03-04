Пермские дизайнеры представили свои коллекции на Московской неделе моды. Фото

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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Дизайнеры со всей России представляют коллекции на Московской неделе моды Фото:

Коллекции одежды от пермских дизайнеров представили на Московской неделе моды. Свои работы публике презентовали Яна Бесфамильная и Светлана Баданина. Работы Юлии Сунцевой публика увидит в среду.

«Я очень рада вернуться к участию в неделях prêt-à-porter! Всегда трепетно, ответственно и вдохновляюще представлять интересы Пермского края на международных проектах!» — поделилась впечатлениями на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Сунцева, собственник и дизайнер бренда RASENA. Светлана Баданина рассказал, что при создании своей коллекции вдохновлялась «морем и природой Тайланда, Индией и подводным миром».

На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Из них отобрали 120 дизайнеров.

Московская неделя моды
Коллекция Светланы Баданиной на Московской неделе моды
Московская неделя моды
Дизайнер вдохновлялась природой Азии
Московская неделя моды
Из коллекции бренда Rasena Юлии Сунцевой

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Коллекции одежды от пермских дизайнеров представили на Московской неделе моды. Свои работы публике презентовали Яна Бесфамильная и Светлана Баданина. Работы Юлии Сунцевой публика увидит в среду. «Я очень рада вернуться к участию в неделях prêt-à-porter! Всегда трепетно, ответственно и вдохновляюще представлять интересы Пермского края на международных проектах!» — поделилась впечатлениями на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Сунцева, собственник и дизайнер бренда RASENA. Светлана Баданина рассказал, что при создании своей коллекции вдохновлялась «морем и природой Тайланда, Индией и подводным миром». На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Из них отобрали 120 дизайнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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