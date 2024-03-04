Пермские дизайнеры представили свои коллекции на Московской неделе моды. Фото

04 марта 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Дизайнеры со всей России представляют коллекции на Московской неделе моды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Коллекции одежды от пермских дизайнеров представили на Московской неделе моды. Свои работы публике презентовали Яна Бесфамильная и Светлана Баданина. Работы Юлии Сунцевой публика увидит в среду. «Я очень рада вернуться к участию в неделях prêt-à-porter! Всегда трепетно, ответственно и вдохновляюще представлять интересы Пермского края на международных проектах!» — поделилась впечатлениями на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Сунцева, собственник и дизайнер бренда RASENA. Светлана Баданина рассказал, что при создании своей коллекции вдохновлялась «морем и природой Тайланда, Индией и подводным миром». На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Из них отобрали 120 дизайнеров. Коллекция Светланы Баданиной на Московской неделе моды Фото Роман Зинченко, BADANINA BRAND в ВК https://vk.com/stepintofashionlsv Дизайнер вдохновлялась природой Азии Фото Роман Зинченко, BADANINA BRAND в ВК https://vk.com/stepintofashionlsv Из коллекции бренда Rasena Юлии Сунцевой Юлия Сунцева в ВК https://vk.com/yuliasun22

Коллекции одежды от пермских дизайнеров представили на Московской неделе моды. Свои работы публике презентовали Яна Бесфамильная и Светлана Баданина. Работы Юлии Сунцевой публика увидит в среду. «Я очень рада вернуться к участию в неделях prêt-à-porter! Всегда трепетно, ответственно и вдохновляюще представлять интересы Пермского края на международных проектах!» — поделилась впечатлениями на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Сунцева, собственник и дизайнер бренда RASENA. Светлана Баданина рассказал, что при создании своей коллекции вдохновлялась «морем и природой Тайланда, Индией и подводным миром». На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Из них отобрали 120 дизайнеров.