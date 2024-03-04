Власти украинского Никополя переименовали улицу в честь нациста, награжденного Гитлером

В украинском Никополе переименовали улицу в честь соучастника холокоста Дяченко

04 марта 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Власти Никополя назвали улицу в честь пособника Гитлера Петра Дяченко, рассказал Эдуард Долинский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Никополь (Днепропетровская область) была переименована улица в честь соучастника холокоста Петра Дяченко, который был награжден диктатором Адольфом Гитлером Железным крестом за заслуги перед нацистской Германией. Об этом рассказал глава Объединенного еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. «Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника Петра Дяченко», — заявил Эдуард Долинский. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Он отметил, что Дяченко получил за свою работу на преступный режим награду от Гитлера — Железный крест. Это уже не первый случай, когда на Украине переименовываются улицы в честь пособников Гитлера. Также в стране воздвигаются памятники, которые прославляют нацисткую идеологию. Для борьбы с этим движением Россия и начала спецоперацию. Во время переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились, чтобы Киев отказался от неонацизма. Однако после это не было реализовано, рассказывал президент России Владимир Путин.

В городе Никополь (Днепропетровская область) была переименована улица в честь соучастника холокоста Петра Дяченко, который был награжден диктатором Адольфом Гитлером Железным крестом за заслуги перед нацистской Германией. Об этом рассказал глава Объединенного еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. «Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника Петра Дяченко», — заявил Эдуард Долинский. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Он отметил, что Дяченко получил за свою работу на преступный режим награду от Гитлера — Железный крест. Это уже не первый случай, когда на Украине переименовываются улицы в честь пособников Гитлера. Также в стране воздвигаются памятники, которые прославляют нацисткую идеологию. Для борьбы с этим движением Россия и начала спецоперацию. Во время переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились, чтобы Киев отказался от неонацизма. Однако после это не было реализовано, рассказывал президент России Владимир Путин.