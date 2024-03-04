Губернатор ХМАО протестировала нейроассистента

Губернатор ХМАО Наталья Комарова протестировала нейросеть-помощника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова протестировала нейроассистента, который должен вызывать ее замов на ковер и следить за исполнением бюджета. Тесты выявили, что генеративная модель, на базе которой создавался цифровой помощник, недостаточно активно реагирует на запросы главы региона, и ассистента направили на доработку. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Губернатор протестировала нейросеть-помощника. Оказалось, что он недостаточно чутко реагирует на запросы главы региона. В итоге ассистента отправили на дополнительное обучение», — сообщил инсайдер.

Вице-губернатор ХМАО по IT Павел Ципорин в беседе с журналистом подтвердил, что результаты тестов потребовали дополнительного обучения генеративной модели. «Все дело в индивидуальной манере задавать вопросы и давать задания. Помощник будет дообучаться непосредственно на основании запросов Натальи Владимировны», — уточнил замгубернатора. Также он сообщил, что нейроассистента переименовали — если раньше в тестовом варианте проекта фигурировала «Вика», то помогать губернатору будет «Миша».

Ранее URA.RU писало о том, что нейросеть станет помощником губернатора Югры. Она должна готовить для главы региона аналитику и отчеты, хранить нормативную базу и контролировать исполнение бюджета.